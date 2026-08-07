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Происшествия Социум

Засветился на камерах: в Уральске водителя оштрафовали за опасную поездку с ребенком в люке

Личность водителя установили по записи с камер видеонаблюдения.
Жулдызхан Хасангалиева
Засветился на камерах: в Уральске водителя оштрафовали за опасную поездку с ребенком в люке
Фото Polisia.kz

По данным Polisia.kz, водитель Kia Optima привлекли к административной ответственности после того, как камеры ЦОУ зафиксировали маленького пассажира, высунувшегося из люка автомобиля во время движения. Личность водителя установили по записи с камер видеонаблюдения. Его наказали за нарушение правил перевозки пассажиров и требований по использованию ремней безопасности.

В полиции напомнили, что подобное поведение представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Резкое торможение или ДТП могут привести к трагическим последствиям. Правоохранители призывают водителей и родителей неукоснительно соблюдать правила безопасности и помнить, что ответственность за детей в автомобиле полностью лежит на взрослых.

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