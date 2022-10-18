– Перед открытием мы получили все разрешительные документы, согласовали со всеми государственными органами, надеялись, что будем работать. Но сейчас нашему детскому саду грозит закрытие из-за огромных долгов, со дня открытия мы не получили никакого финансирования, - говорит представитель детского сада Happy kids Нурия Байхатова.

– Ребёнок занимается с логопедом, дефектологом, психологом, получает логомассаж и аппаратное лечение. В городе мы единственные, за исключением коррекционных классов. Результаты у нас очень хорошие. Но наш детский сад на грани банкротства. Мы не получаем от государства субсидий, на одного ребёнка в месяц должно выплачиваться около 41 тысячи тенге. Хотя нам изначально обещали своевременное финансирование, уже несколько месяцев мы обиваем пороги госорганов, у нас образовались огромные долги за аренду помещений, коммунальные услуги, заработную плату специалистов, - говорит директор частного детсада «Шанырак Elite» Гульнур Толеген.

– Финансирование не выплачено 15 детским садам, которые открылись в этом году. Вопрос о выделении средств на субсидирование частных детских садов не решён на сессии маслихата. Поэтому управление образования направило бюджетное уточнение на следующий год, - сказала руководитель отдела стратегического планирования управления образования ЗКО Клара Мендигалиева.

Весной этого года в Уральске состоялось открытие сразу нескольких частных детских садов, которые в одночасье набрали необходимое количество детей и начали свою работу. Однако с момента открытия владельцы дошкольных учреждений не получали финансирования со стороны государства. По словам предпринимателей, у них образовались огромные долги за аренду помещений, коммунальные услуги, налоги, а родительского взноса хватает лишь на покупку продуктов. Чтобы покрыть основные долги, им приходится брать кредиты.Гульнур Толеген в мае этого года открыла частный инклюзивный детский сад, аналогов которому нет в Уральске. Здесь воспитываются дети с различными патологиями, такими как задержка психоречевого развития. Учреждение рассчитано на 70 дошколят.Предприниматели уверяют, что без должной поддержки со стороны государства частные детские сады будут закрываться, а малыши вынуждены будут годами стоять в очередях. Ведь в стране на протяжении нескольких лет государственные дошкольные учреждения не строились. В управлении образования ЗКО рассказали, что в курсе этой проблемы, однако решить её пока не могут.Всего в области функционирует 521 дошкольное учреждение, 109 из которых - частные. Их посещают более 30 тысяч малышей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.