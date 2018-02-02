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Социум

Об отмене занятий в школе и перекрытии трасс жители Уральска могут узнать через приложение

Приложение Serbiso уральцы могут скачать на свои телефоны через AppStore и PlayMarket, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой акимата города Уральск 1 февраля в акимате города Уральска в рамках "Smart City" был подписан меморандум между руководителем аппарата Нуртазаевым и директором компании "I2NIK" Нигматовым по внедрению и развитию приложения "Serbiso". В пресс-службе акимата города Уральск сообщили, что с помощью данного приложения горожане смогут вовремя быть информированными о важных событиях в городе. - С помощью приложения можно будет узнать о куль
Кристина Кобина
Об отмене занятий в школе и перекрытии трасс жители Уральска могут узнать через приложение
Приложение Serbiso уральцы могут скачать на свои телефоны через AppStore и PlayMarket, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено пресс-службой акимата города Уральск 1 февраля в акимате города Уральска в рамках "Smart City" был подписан меморандум между руководителем аппарата Нуртазаевым и директором компании "I2NIK" Нигматовым по внедрению и развитию приложения "Serbiso". В пресс-службе акимата города Уральск сообщили, что с помощью данного приложения горожане смогут вовремя быть информированными о важных событиях в городе. - С помощью приложения можно будет узнать о культурно-массовых событиях, отмене занятий в школах, перекрытии трасс и воспользоваться справочной базой данных бизнес-объектов в городе, - сообщили в акимате. Стоит отметить, что приложение уже можно скачать на через AppStore и PlayMarket.
меморандум приложение

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