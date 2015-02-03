По факту взрыва на газопроводе в ЗКО возбуждено уголовное дело, им занимается Уральская транспортная прокуратура. zhiteli9 ДЧС ЗКО вчера, 2 февраля, распространил сообщение, по которому газ в домах жителей 9 поселков Зеленовского района должен был поступить в 22.00 по местному времени. Однако уже с утра 3 февраля люди звонят в редакцию с возмущениями, что топливо все еще не подано. - Газа все еще нет. В доме очень холодно, сидим на электроприборах, ночь спали под несколькими одеялами. Ветер сильный, выдувает все тепло, - рассказал житель поселка Акжол Зеленовского района Мирас. - Зачем нужно было обещать, если не дадут, мы же сидели и ждали! На это в акимате сообщили, что газ подадут сегодня. К обещанному сроку работы были закончены, однако ночью газ решили не подключать, чтобы не подвергать жизни людей опасности - сначала нужно все проверить. Тем временем Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по факту взрыва на газопроводе возбуждено уголовное дело. - Указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) ЛОВД на ст. Уральск 02.02.2015 г. по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.354 УК - "Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что в рамках расследования дела будут проведены соответственные проверки и судебно-взрывотехническая и пожаротехническая экспертизы. Также для установления причин случившегося создана комиссия по расследованию аварии  под председательством заместителя руководителя департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО. В состав данной комиссии также вошли представители департамента экологии, местного исполнительного органа, представители АО «ИнтергазЦентральная Азия». Напомним, 2 февраля в 03.08 по местному времени между п. Белес и п. Переметное Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 280 км магистрального газопровода «Оренбург-Новопсков» произошел разрыв с возгоранием открытым пламенем. Диаметр трубы - 1 200 мм, газопровод высокого давления, его обслуживает филиал «Управления магистральных газопроводов» «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия. Фото Медета МЕДРЕСОВА