По словам Миржана Нуртазиева, в программу «Нұрлы жер» в этом году были внесены изменения, позволяющие осуществлять жилищную поддержку социально уязвимых слоев населения. Особое внимание было уделено многодетным семьям. – В текущем году в рамках данной программы было предоставлено 20 квартир для многодетных из общезапланированных 69 квартир. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на приобретение еще 40 квартир для многодетных семей. Также был сдан дом в микрорайоне Зачаганск, пятно 41, где также для многодетных семей было предоставлено 72 квартиры. 29 квартир в этом доме были предоставлены детям-сиротам, остальные жилплощади были распределены пропорционально между представителями разных категорий очередников. В целом же для многодетных семей по программе «Нұрлы жер» по городу выделено 138 квартир в этом году, – сказал Миржан Нуртазиев. Кроме этого, по программе «Нұрлы жер» казахстанской ипотечной компанией был построен дом на 177 квартир для очередников МИО, где жилье предоставляется на правах аренды с последующим выкупом. Жилье в этом доме было предоставлено очередникам по семи категориям – неполным и многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оралманам, инвалидам 1 и 2 групп и другие. На сегодняшний день, как отметил Миржан Нуртазиев, в местном исполнительном органе стоят в очереди на получение жилья из государственного фонда 19 987 человек по 14 категориям. По программе «Развитие регионов – 2020» запланирована реконструкция коллектора диаметром 1000 мм вдоль Саратовской трассы. Работы будут осуществляться на участке длиной 4 км. Проект является переходящим, в этом году средства выделены на ремонт 1,5 км, остальные участки будут продолжены в следующем году. По программе «Нұрлы жол» с прошлого года ведется работа по ремонту двух теплотрасс и водопровода на пяти участках обшей протяженностью 9 км. – Ремонтные работы проводились на ТМ-4 рядом с арматурным заводом и ТМ-8, которая снабжает 6 микрорайон и микрорайон Астана, – сказал руководитель городского отдела ЖКХ Миржан Нуртазиев. – Работы на теплотрассах уже закончены, по ним подано тепло в социальные объекты и 21 дом. По водопроводу работы ведутся. Что касается состояния коллектора КНС-19, в этом году было 13 аварий на данном коллекторе. На сегодняшний день ведутся работы по замене аварийного участка. На следующий год планируем полную замену коллектора. Этот участок имеет протяженность 2,6 км, замена будет производиться от одной камеры до другой. Также, как известно, в прошлом году мы испытывали проблемы с третьим пусковым коллектором, расположенным по ул. Шолохова, там тоже происходили аварии на участке от КНС-17 до КНС-18. В этом году был объявлен тендер, чтобы уже весной 2020 года, при наступлении благоприятных погодных условий, мы могли начать ремонтные работы на данном участке. Протяженность участка составляет 4 км. Стоимость работ на коллекторе по ул. Шолохова предварительно составит 1 млрд. 200 млн. тенге, на КНС-19 в общем потребуется 3 млрд. тенге для ремонта 15 км участка. Как было отмечено руководителем городского отдела ЖКХ, к грядущей зиме коммунальные службы готовы полностью. В настоящее время решаются вопросы с так называемыми бесхозными домами, не имеющими КСК и паспорт готовности к отопительному сезону. Прочие многоквартирные дома к отопительному сезону готовы. Соответствующие распоряжения даны председателям КСК, дабы не допустить накапливания снега на крышах и обрушений кровли, данные рекомендации полностью выполнены. По заявке к отоплению были подключены такие социальные объекты, как детские сады, школы, больницы, в настоящий момент все они 100% обеспечены теплом. В жилые дома отопление пока не подано, так как среднесуточная погодная температура держится выше +10 градусов. Как пояснил Миржан Нуртазиев, если температура воздуха понизится, то отопительный сезон может начаться уже на этой неделе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.