Обеспечить устойчивое покрытие на автодороге на озеро Шалкар поручил аким ЗКО

4 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом строительства дороги в направлении озера Шалкар Теректинского района ЗКО. В данный момент ведутся работы на 2 участках. Первый участок - средний ремонт участка дороги от трассы Самара–Шымкент до поселка Анкаты 23 км. Это переходящий объект, 11 км из которых будет отремонтировано в этом году, а 12 км - в 2016, стоимось проекта составляет 1 млрд тенге. Работу ведет фирма ТОО СК «АзияТехСтрой». Второй участок - капитальный ремонт 9 километров автодороги от п.Анкаты в направлений озера Шалкар. Участок будет сдан в этом году, стоимость проекта -