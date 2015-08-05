Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Обеспечить устойчивое покрытие на автодороге на озеро Шалкар поручил аким ЗКО

4 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом строительства дороги в направлении озера Шалкар Теректинского района ЗКО. В данный момент ведутся работы на 2 участках. Первый участок - средний ремонт участка дороги от трассы Самара–Шымкент до поселка Анкаты 23 км. Это переходящий объект, 11 км из которых будет отремонтировано в этом году, а 12 км - в 2016, стоимось проекта составляет 1 млрд тенге. Работу ведет фирма ТОО СК «АзияТехСтрой». Второй участок - капитальный ремонт 9 километров автодороги от п.Анкаты в направлений озера Шалкар. Участок будет сдан в этом году, стоимость проекта -
Дана Рахметова
Обеспечить устойчивое покрытие на автодороге на озеро Шалкар поручил аким ЗКО
4 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом строительства дороги в направлении озера Шалкар Теректинского района ЗКО.
shalkar (2)
shalkar (2)
 В данный момент ведутся работы на 2 участках. Первый участок - средний ремонт участка дороги от трассы Самара–Шымкент до поселка Анкаты 23 км. Это переходящий объект, 11 км из которых будет отремонтировано в этом году, а 12 км - в 2016, стоимось проекта составляет 1 млрд тенге. Работу ведет фирма ТОО СК «АзияТехСтрой». Второй участок - капитальный ремонт 9 километров автодороги от п.Анкаты в направлений озера Шалкар. Участок будет сдан в этом году, стоимость проекта - порядка 445 млн тенге, работы ведет фирма ТОО «PIRAMID». - Сейчас ведется средний ремонт участка автодороги от трассы Самара-Шымкент до п.Анката, - рассказал начальник дорожно-строительного отдела ТОО СК «АзияТехСтрой» Петр БОЛЬТ. - На сегодня мы уже сделали 10 км основания и около 2 км покрыли асфальтобетоном. В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 11 км участка. Работа на объекте ведется с применением новых технологий, метод холодного ресайклирования. Завозим щебень, акцепт, цемент, ПГС, далее все это разравнивается на старой поверхности асфальта, после специальная техника смешивает это все, далее масса заливается цементом и водой, получается наподобие бетона - получается основание, сверху это все покрывается горячим асфальтом и закатывается катком, это немецкая технология. Преимущество данного метода в относительной дешевизне - в 2-3 раза по сравнению с капитальным методом ремонтом дороги, а также более короткие сроки выполнения работ. На месте аким поручил подрядчикам учесть ширину обочины. По словам Нурлана НОГАЕВА, из-за узких обочин возникают трудности с остановкой и парковкой вдоль трассы, вследствие чего возникает угроза ДТП. Также аким возложил персональную ответственность за устойчивое покрытие дорог как на подрядчика, так и на руководителя фирмы, осуществляющей технический надзор за объектом. - Все средства, выделенные в этом году, планируется освоить на 100%, - пояснил аким ЗКО. - Благодаря выделяемым средствам из Республиканского и местного бюджетов нам удалось осуществить реализацию строительства капитального ремонта межрайонных и областных дорог. В прошлом году мы закончили строительство дороги в направлении п.Каратобе и п.Чингирлау. Продолжается строительство дорог в южном направлений области до поселков Жанибек, Бокейорда, Казталовка, Жангала. Рассказал глава региона и о начале строительства дороги в направлении п. Таскала. - На этом участке находится граница нашего государства с Россией, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - На этом участке мы планируем сделать в этом году 7,5 км, это 4 км от Уральска и 3,5 км от поселка Переметное, потому что там было разыграно 2 лота, победителем которых стала компания ТОО «Юнисерв». Реализуемые проекты в этом году обеспечены финансовыми средствами, есть необходимая техника, стоит отметить, что многие подрядные организации учитывая, что объем работ большой, закупили новую технику. По словам НОГАЕВА, хорошая дорога в направлении озера Шалкар нужна для привлечения иностранных граждан, например, россиян. Они могут ознокомиться с достопримечательности ЗКО, а у нас есть что показать: красивые степи, озеро Шалкар, пойменная часть реки Урал, Букейординский район. К тому же 26 августа там состоится научно-практическая конференция в рамках празднования 550-летия казахского ханства, на мероприятие были приглашены гости из ближнего и дальнего зарубежья, многих из них подтвердили участие в ней. - В этом году в ЗКО на ремонт и содержание сети автодорог области всего выделено 5832,8 млн тенге. В том числе из республиканского бюджета - 3 млрд тенге, из местного - 2832,8 млн тенге. Для выполнения работ на 11 объектах привлечены 9 подрядных организаций, где работают более 300 человек и задействовано 200 единиц спецтехники. По итогам текущего года планируется отремонтировать более 90 км автодорог областного и районного значения ЗКО, - заключил аким ЗКО
Протяженность автомобильных дорог по области составляет 6530,55 км, из них 1390 км - автодороги республиканского значения и 5140,55 областного и районного значения. Общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения составляет 5140,55 км в том числе дороги с черным покрытием – 1119 км (21,76%), с гравийно-щебеночным покрытием – 2212,95 км (43%), с грунтовым покрытием - 1808,6 км (35,18%). Для решения сложившихся проблем существует необходимость охватить ремонтными работами около 3,5 тысячи км автодорог на сумму более 200 млрд тенге.
shalkar (1)
shalkar (1)
shalkar (7)
shalkar (7)
shalkar (3)
shalkar (3)
shalkar (4)
shalkar (4)
shalkar (6)
shalkar (6)
ремонт Нурлан Ногаев дороги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article