Протяженность автомобильных дорог по области составляет 6530,55 км, из них 1390 км - автодороги республиканского значения и 5140,55 областного и районного значения. Общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения составляет 5140,55 км в том числе дороги с черным покрытием – 1119 км (21,76%), с гравийно-щебеночным покрытием – 2212,95 км (43%), с грунтовым покрытием - 1808,6 км (35,18%). Для решения сложившихся проблем существует необходимость охватить ремонтными работами около 3,5 тысячи км автодорог на сумму более 200 млрд тенге.
Обеспечить устойчивое покрытие на автодороге на озеро Шалкар поручил аким ЗКО
4 августа аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом строительства дороги в направлении озера Шалкар Теректинского района ЗКО. В данный момент ведутся работы на 2 участках. Первый участок - средний ремонт участка дороги от трассы Самара–Шымкент до поселка Анкаты 23 км. Это переходящий объект, 11 км из которых будет отремонтировано в этом году, а 12 км - в 2016, стоимось проекта составляет 1 млрд тенге. Работу ведет фирма ТОО СК «АзияТехСтрой». Второй участок - капитальный ремонт 9 километров автодороги от п.Анкаты в направлений озера Шалкар. Участок будет сдан в этом году, стоимость проекта -