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Шоу-бизнес

Обгоревший кот стал сиделкой для других животных, нуждающихся в уходе

Знакомьтесь, это Рассел - кот, который выжил в результате пожара, но получил серьёзные ожоги 3-ей степени и теперь, на протяжении последнего года, ухаживает за другими животными в больнице скорой помощи животным в Северной Каролине. Рассел, который все еще восстанавливается, несмотря на год лечения, обходит каждого «пациента», которые нуждаются в уходе и заботе сообщает Ультрамарин. Знакомьтесь, это Рассел - кот, который пережил пожар в прошлом году. Будучи постоянным пациентом больницы для животных, Рассел начал ухаживать за другими нуждающимися животными. "Он хочет помочь всем нашим пациента
gorod
Обгоревший кот стал сиделкой для других животных, нуждающихся в уходе
Знакомьтесь, это Рассел - кот, который выжил в результате пожара, но получил серьёзные ожоги 3-ей степени и теперь, на протяжении последнего года, ухаживает за другими животными в больнице скорой помощи животным в Северной Каролине. Рассел, который все еще восстанавливается, несмотря на год лечения, обходит каждого «пациента», которые нуждаются в уходе и заботе сообщает  Ультрамарин.
Знакомьтесь, это Рассел - кот, который пережил пожар в прошлом году.
Знакомьтесь, это Рассел - кот, который пережил пожар в прошлом году.
 Знакомьтесь, это Рассел - кот, который пережил пожар в прошлом году.
20152605135110
20152605135110
Будучи постоянным пациентом больницы для животных, Рассел начал ухаживать за другими нуждающимися животными.
Будучи постоянным пациентом больницы для животных, Рассел начал ухаживать за другими нуждающимися животными.
 Будучи постоянным пациентом больницы для животных, Рассел начал ухаживать за другими нуждающимися животными.
20152605135112
20152605135112
&quot;Он хочет помочь всем нашим пациентам. Он просто хочет быть с ними &quot;,- сказал один из врачей клиники.
&quot;Он хочет помочь всем нашим пациентам. Он просто хочет быть с ними &quot;,- сказал один из врачей клиники.
 "Он хочет помочь всем нашим пациентам. Он просто хочет быть с ними ",- сказал один из врачей клиники.
20152605135114
20152605135114
&quot;Я не знаю, может ли он чувствовать, что другим животным больно, но у него есть способность находить общий язык с пострадавшими пациентами&quot;.
&quot;Я не знаю, может ли он чувствовать, что другим животным больно, но у него есть способность находить общий язык с пострадавшими пациентами&quot;.
 "Я не знаю, может ли он чувствовать, что другим животным больно, но у него есть способность находить общий язык с пострадавшими пациентами".
20152605135115
20152605135115
&quot;Большинство кошек являются независимыми и держатся в стороне, но он любит быть с другими животными&quot;.
&quot;Большинство кошек являются независимыми и держатся в стороне, но он любит быть с другими животными&quot;.
 "Большинство кошек являются независимыми и держатся в стороне, но он любит быть с другими животными".
&quot;И это еще не всё. Он действительно любит общаться с другими&quot;.
&quot;И это еще не всё. Он действительно любит общаться с другими&quot;.
 "И это еще не всё. Он действительно любит общаться с другими".
Рассел никогда не сможет полностью восстановиться, но он имеет хорошую жизнь в клинике.
Рассел никогда не сможет полностью восстановиться, но он имеет хорошую жизнь в клинике.
 Рассел никогда не сможет полностью восстановиться, но он имеет хорошую жизнь в клинике.
&quot;Здесь он как рок-звезда, которую хочет увидеть каждый. Мы рады держать его в нашей клинике в качестве талисмана&quot;.
&quot;Здесь он как рок-звезда, которую хочет увидеть каждый. Мы рады держать его в нашей клинике в качестве талисмана&quot;.
 "Здесь он как рок-звезда, которую хочет увидеть каждый. Мы рады держать его в нашей клинике в качестве талисмана".

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