Обгоревший кот стал сиделкой для других животных, нуждающихся в уходе

Знакомьтесь, это Рассел - кот, который выжил в результате пожара, но получил серьёзные ожоги 3-ей степени и теперь, на протяжении последнего года, ухаживает за другими животными в больнице скорой помощи животным в Северной Каролине. Рассел, который все еще восстанавливается, несмотря на год лечения, обходит каждого «пациента», которые нуждаются в уходе и заботе сообщает Ультрамарин. Знакомьтесь, это Рассел - кот, который пережил пожар в прошлом году. Будучи постоянным пациентом больницы для животных, Рассел начал ухаживать за другими нуждающимися животными. "Он хочет помочь всем нашим пациента