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Социум

Областной форум имамов прошел в ЗКО

В форуме "Духовное богатство - основа единства общества" приняли участие имамы со всех районов области, а так же гости из города Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал главный имам ЗКО Муратбек Кыстаубаев, в Западно-Казахстанской области работают около 80 имамов, многие из которых имеют соответствующее высшее образование. – Главным счастьем для человека является спокойствие его души. Человеческое сердце, которое не пострадало от негативных действий этого мира, самое счастливое сердце. Для этого нужно, чтобы сердце человека было наполнено духовным богатством, культуро
Арайлым Усербаева
Областной форум имамов прошел в ЗКО
В форуме "Духовное богатство - основа единства общества" приняли участие имамы со всех районов области, а так же гости из города Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал главный имам ЗКО Муратбек Кыстаубаев, в Западно-Казахстанской области работают около 80 имамов, многие из которых имеют соответствующее высшее образование. – Главным счастьем для человека является спокойствие его души. Человеческое сердце, которое не пострадало от негативных действий этого мира, самое счастливое сердце. Для этого нужно, чтобы сердце человека было наполнено духовным богатством, культурой и религией. Это и является главной целью сегодняшнего форума, в работе которого принимают участие около 120 человек. Почти все духовные служители нашего региона имеют высшее образование. Но, как и во всех регионах страны, у нас есть кадровый дефицит. Но весной следующего около около 20 молодых специалистов окончат высшие учебные заведения и прибудут к нам на работу. Большинство из них будут распределены в районах области, - рассказал Муратбек Кыстаубаев. Стоит отметить, что первый республиканский форум имамов прошел в 2015 году, а недавно в городе Нур-Султан прошел третий форум. – Третий форум значительно отличался от предыдущих тем, что проблемным вопросом были люди, которые встали на другой путь. Имамы - это те люди, которые непосредственно работают с людьми и должны первыми оказывать духовную помощь. для этого сам имам должен быть квалифицированным специалистом, разносторонней личностью, патриотом своей страны. Все эти критерии были прописаны в руководстве для имамов. Во время третьего республиканского форума, был принят документ, помогающий правильно информировать молодежь об исламе, о религии. Документ называется "Жеті қазық" (семь осей - прим.автора) и о нем мы будем сегодня говорить, - рассказал руководитель отдела по делам религии и анализа управления по делам религии Нурлыбек Есмагамбет.
Руководитель отдела по делам религии и анализа управления по делам религии Нурлыбек Есмагамбет
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Религия имам форум

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