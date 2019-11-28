Областной форум имамов прошел в ЗКО

В форуме "Духовное богатство - основа единства общества" приняли участие имамы со всех районов области, а так же гости из города Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал главный имам ЗКО Муратбек Кыстаубаев, в Западно-Казахстанской области работают около 80 имамов, многие из которых имеют соответствующее высшее образование. – Главным счастьем для человека является спокойствие его души. Человеческое сердце, которое не пострадало от негативных действий этого мира, самое счастливое сердце. Для этого нужно, чтобы сердце человека было наполнено духовным богатством, культуро