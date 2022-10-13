Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео из парка Первого президента Алматы распространилось в мессенджерах. Часть деревьев в ночь на 11 октября покрылась льдом. В пресс-службе акимата Алматы пояснили, что ночью сломалась поливочная система и вода из неё обрызгала деревья. Под утро из-за погоды образовалась наледь на деревьях. Поливочную систему уже восстановили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.