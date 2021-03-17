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Бизнес-новости

Обновленный Halyk Homebank – сохраняя преемственность и внедряя улучшенный функционал

Главный помощник современного человека – это смартфон, а финансовый помощник – это современное банковское приложение. И требование к последнему со стороны пользователей растет ежедневно. Сегодня, улучшенное приложение Halyk Homebank - ключевой финансовый помощник, позволяющий иметь доступ к технологичным продуктам в режиме 24/7 и удовлетворить потребности самого требовательного клиента. О том, что представляет из себя обновленное приложение Halyk Homebank, какую пользу оно несет клиентам и чем оно отличается от конкурентов, нам рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Ма
gorod
Обновленный Halyk Homebank – сохраняя преемственность и внедряя улучшенный функционал
Главный помощник современного человека – это смартфон, а финансовый помощник – это современное банковское приложение. И требование к последнему со стороны пользователей растет ежедневно. Сегодня, улучшенное приложение Halyk Homebank - ключевой финансовый помощник, позволяющий иметь доступ к технологичным продуктам в режиме 24/7 и удовлетворить потребности самого требовательного клиента.
Обновленный Halyk Homebank – сохраняя преемственность и внедряя улучшенный функционал
Обновленный Halyk Homebank – сохраняя преемственность и внедряя улучшенный функционал
О том, что представляет из себя обновленное приложение Halyk Homebank, какую пользу оно несет клиентам и чем оно отличается от конкурентов, нам рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Мамутов (на фото). Жумабек Жарылкасынович, приложение Halyk Homebank – это обновленная версия уже знакомого многим клиентам приложения Homebank. Расскажите, в чем основные преимущества Halyk Homebank? - В результате усердной работы мы запустили обновленное приложение Halyk Homebank, которое полностью сохранило ключевую идеологию Homebank – «Банк, который всегда рядом». Приложение предлагает выгодные продукты и быстрые сервисы, которые помогут решать нашим клиентам ежедневные вопросы, связанные с банковскими сервисами и не только. И это не предел. С каждым днем мы расширяем функционал приложения и внедряем новые решения. Уверен, что приложение станет надежным помощником для наших действующих и будущих клиентов. Мы с командой гордимся результатом работы, ведь только за последние полгода, начиная с октября, количество уникальных активных пользователей приложения Halyk Homebank выросло до 3,5 миллионов клиентов! А это почти в 3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Согласитесь, цифра впечатляющая! Кроме того, популярность нашего мобильного приложения подтверждается количеством скачиваний приложения. По данным SimilarWeb в феврале, среди мобильных приложений РК в сфере финансов приложение Halyk Homebank стало №1 по скачиванию в Google Play Store. Мы очень рады, что наша работа над постоянным улучшением сервисов не осталась без внимания клиентов Банка. В приложении есть много полезных сервисов для клиентов, какие их них наиболее актуальные и выгодные? Создавая или развивая наши сервисы, мы, в первую очередь, основываемся на удобстве, простоте и главное на выгоде для наших клиентов. Что это значит? Давайте пройдемся по клиентскому пути. Допустим, вы решили воспользоваться приложением Halyk Homebank. Вы скачиваете приложение, проходите онлайн регистрацию и сразу после нее получаете welcome бонус, который можно потратить мгновенно, к примеру, оплатить за мобильную связь. В нашем приложении более 5 000 платежей, поэтому я уверен, что клиенты смогут найти и произвести необходимые виды оплат. Отмечу, что приветственный бонус зачисляется всем новым пользователям приложения Halyk Homebank, в знак нашей признательности за правильный выбор (улыбается). Что можно сделать в приложении после регистрации? Открыть цифровую карту онлайн за одну минуту и иметь доступ ко всем банковским операциям. Цифровая карта дает возможность не только совершать платежи в приложении, но и принимать или совершать переводы по номеру телефона или по QR, получать заработную плату, снимать деньги без карты в банкоматах и многое другое. К тому же цифровую карту можно «привязать» к таким популярным сервисам, как Apple Pay, Samsung Pay и Homebank Pay и совершать покупки с помощью смартфона и также получать бонусы. В целом, мы создали такой набор сервисов, при котором с помощью смартфона можно решить все свои ежедневные задачи без необходимости пластиковой карты. Если же клиенту все же необходима пластиковая карта, то ее могут доставить домой совершенно бесплатно или ее можно получить за 5 минут в любом отделении нашего банка. Отдельно хочу отметить, что имея цифровую карту, клиент может получить онлайн кредит. Пожалуй, это ключевой банковский продукт, который не перестает быть востребованным. Разумеется, онлайн кредитом сегодня никого не удивишь, но можно удивить выгодными условиями кредитования. Так, при оформлении онлайн кредита через наше приложение, клиентам предоставляется скидка в размере 50%. Мы видим популярность данного вида продукта. На текущий момент более 50% кредитов оформляются онлайн и эти цифры очень хорошо демонстрируют привлекательность наших условий и удобство сервиса. Также, хочу сделать особый акцент на нашем новом продукте – онлайн рефинансировании, при помощи которого клиенты за 5 минут могут снизить свои платежи. Продукт очень актуальный и востребованный, мы видим на него высокий спрос. И это не удивительно, я думаю все согласны, что платить меньше всегда приятнее, и любой клиент хотел бы снизить свою долговую нагрузку. Мы это сделали! Каждый может скачать наше приложение и проверить насколько он может уменьшить свой платеж. Воспользоваться сервисом рефинансирования можно онлайн в течении 5 минут после регистрации в приложении. Я сам лично пользуюсь многими сервисами и хочу отметить, что Halyk Bank – это не только про траты, но про заработки. К примеру, в приложении Halyk Homebank меня приятно удивили накопленные бонусы за все мои транзакции, расскажите о вашей бонусной программе. - С удовольствием. Как я уже говорил, всех наших новых клиентов мы встречаем приветственными бонусами. Отдельно хочу выделить нашу программу лояльности Halyk Club. Это клуб привилегий для наших клиентов, где можно получить 1% максимального гарантированного бонуса за платежи в приложении Halyk Homebank и в POS терминалах нашего Банка, а также до 25 % повышенных бонусов в сети партнеров Halyk Club, их, кстати насчитывается более 22 000. Всех наших партнеров можно найти по зеленым стикерам Halyk Club либо в нашем приложении в разделе Halyk Club, для удобства все партнеры разделены на категории. Накопленными бонусами клиенты могут совершать платежи в Halyk Homebank, в том числе оплачивать за коммунальные платежи, за мобильную связь и многое другое, а также оплачивать покупки в сети партнеров Halyk Club. К тому же, с картой рассрочки Halyk Light, клиенты могут приобрести товары в рассрочку на 4 месяца и рассчитываться в сети партнеров Halyk Club без комиссий и переплат. Вы интересно начали рассказывать про новые возможности для клиентов не банковские сервисы, а какие еще удобные и практичные сервисы запускает Halyk Bank? - Спасибо за вопрос, это интервью для нас хорошая возможность детально рассказать нашим клиентам обо всех дополнительных сервисах, которые мы создали. На сегодняшний день мы запустили сервисы для путешественников - Halyk Travel и Halyk Tour. Halyk Travel – это сервис для покупки авиабилетов. В рамках запуска сервиса, мы запустили акцию «25% скидка на авиабилеты» и сегодня, мы видим огромный спрос на покупку авиабилетов через наш сервис Halyk Travel. Согласитесь, что летать всегда и везде интересно всем, а летать с выгодой для себя интереснее и приятнее вдвойне. Второй сервис, который мы запустили – это сервис по покупке туров - Halyk Tour. Сегодня мы видим, что продукт пользуется спросом. Нашим клиентам интересно самим планировать путешествия к месту отдыха, при этом мы создаем дополнительную возможность выбрать «горящие туры», «лучшие туры», «путешествия для себя». Если тур выбран - в течение 5 минут клиент имеет возможность выкупить путевку и паковать чемоданы. Мы стараемся сделать так, чтобы наши предложения были интересными и выгодными для клиентов, так, приобретая туры через Halyk Tour, клиент получает 5% бонусов от суммы покупки, а забронировав проживание в приложении Halyk Homebank через сервис Booking.com клиент получает еще + 7% бонусов. Также в нашем приложении клиент может оформить онлайн страховку ОГПО на транспорт с бонусом до 30%. Также у нас доступны и другие виды страховых продуктов, в том числе: страхование жизни, работы, страхование недвижимости, финансовая защита на случай заболевания COVID-19. Кроме сервисов, мы постоянно радуем наших клиентов акциями. Например, мы отметили большой интерес на акции, проводимые в прошлом году, в том числе, на еженедельный розыгрыш iPhone12 за переводы по номеру телефона и платежи в мобильном приложении Halyk Homebank. По многочисленным просьбам в социальных сетях, мы решили продолжить эту акцию. Каждую неделю до 29 августа все наши клиенты могут выиграть iPhone 12 совершая платежи или переводы по номеру телефона в приложении Halyk Homebank. Чем больше платежей и переводов по номеру телефона - тем больше шансов выиграть iPhone 12. Раз начал говорить про розыгрыши, расскажу и про нашу новую акцию 100 по 100%. Каждую неделю мы выбираем 100 счастливчиков в нашем мобильном приложении и возвращаем им бонусами 100% оплаты коммунальных платежей, то есть коммуналка для них становится бесплатной. Тем самым Halyk Bank делает коммунальные платежи выгодными. Мы рады создавать различные акции лояльности для наших клиентов. При этом, чем раньше Вы станете пользователем нашего приложения, тем больше возможностей и бонусов Вы сможете получить от привычных для нас онлайн сервисов. В завершении хотелось бы сказать, всем нашим новым и действующим клиентам: пользоваться приложением Halyk Homebank не только удобно, но и выгодно! И мы продолжим активно работать над развитием онлайн сервисов и качеством обслуживания. Новости Компаний Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выдана Национальным Банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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