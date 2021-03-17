Обновленный Halyk Homebank – сохраняя преемственность и внедряя улучшенный функционал

Главный помощник современного человека – это смартфон, а финансовый помощник – это современное банковское приложение. И требование к последнему со стороны пользователей растет ежедневно. Сегодня, улучшенное приложение Halyk Homebank - ключевой финансовый помощник, позволяющий иметь доступ к технологичным продуктам в режиме 24/7 и удовлетворить потребности самого требовательного клиента. О том, что представляет из себя обновленное приложение Halyk Homebank, какую пользу оно несет клиентам и чем оно отличается от конкурентов, нам рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Жумабек Ма