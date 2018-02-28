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Бизнес-новости

Образование за рубежом

Компания GlobalConsultingService предлагает выгодные условия обучения за рубежом. GlobalConsultingService ведет свою деятельность в очень важном и актуальном направлении – конкурентноспособное и востребованное образование для казахстанцев по всему миру. Основная наша цель - предоставить достойное образование за рубежом, в странах Евросоюза, а также в Великобритании. Сотрудники нашей компании имеют многолетний опыт в сфере международного образования. Директор компании со степенью доктора наук, менеджеры компании международного уровня с более чем 10-летним опытом работы на международной арене. О
gorod
Образование за рубежом
Компания GlobalConsultingService предлагает выгодные условия обучения за рубежом.
GlobalConsultingService ведет свою деятельность в очень важном и актуальном направлении – конкурентноспособное и востребованное образование для казахстанцев по всему миру. Основная наша цель - предоставить достойное образование за рубежом, в странах Евросоюза, а также в Великобритании. Сотрудники нашей компании имеют многолетний опыт в сфере международного образования. Директор компании со степенью доктора наук, менеджеры компании международного уровня с более чем 10-летним опытом работы на международной арене. Одно из ведущих мест в мире занимает обучение в Европе. Для учеников 9 и 10 классов наша компания выиграла 90 Грантов на обучение в колледжах Польши, 90 мест на бесплатное образование.
Преимущества образования в Польше: 1) Поступление без экзаменов (собеседование) 2) Занятия проводятся в хорошо оборудованных современных классах, лабораториях 3) Проживание в охраняемых общежитиях 4) Наличие хороших спортивных комплексов 5) 24 часа в сутки русскоязычный опекун 6) Международные практики (Италия, Чехия, Германия, Словакия) 7) Изучение английского и немецкого языков 8) Участие в стипендиальных программах и получение грантов 9) Европейский статус. Резидент Европы. Выезд во все страны Евросоюза.
Интересным и немаловажным фактором является то, что студент погружается в языковую среду. Это обеспечит ему изучение английского и немецкого языков одновременно. Таким образом, по окончанию колледжа студент будет в совершенстве владеть польским, немецким и английским языками.
Педагоги-координаторы (опекуны) русскоязычные с высшим педагогическим образованием отвечают не только за безопасность и здоровье студента, но и обеспечивают легализацию студента на весь период обучения. Благодаря чему студент беспрепятственно пересекает границы Евросоюза в любое время. После 2-го курса (при желании студента) гарантировано трудоустройство по профилю выбранной им профессии. То есть студент может уже обеспечивать себя сам. При проживании 5 лет на территории Европы студенту присваивается статус резидента.
Что дает статус резидента: 1) Получение образования в вузах Европы бесплатно 2) Трудоустройство в Европе по специальности в дипломе 3) Открытие своего бизнеса в Европе
Хотелось бы отметить, что образование в Польше – это огромный «мост» не только в Европу, но и во все страны мира. Компания GlobalConsultingService будет рада помочь всем желающим получить Европейское образование и построить достойное будущее для детей Независимого Казахстана.
Наши контакты :+77051800294 +77027060591 +77019139420 email : anara.interprog@gmail.com страница на facebook: Global Consulting Service
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