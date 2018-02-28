Образование за рубежом

Компания GlobalConsultingService предлагает выгодные условия обучения за рубежом. GlobalConsultingService ведет свою деятельность в очень важном и актуальном направлении – конкурентноспособное и востребованное образование для казахстанцев по всему миру. Основная наша цель - предоставить достойное образование за рубежом, в странах Евросоюза, а также в Великобритании. Сотрудники нашей компании имеют многолетний опыт в сфере международного образования. Директор компании со степенью доктора наук, менеджеры компании международного уровня с более чем 10-летним опытом работы на международной арене. О