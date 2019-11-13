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Обрушение штукатурки с потолка произошло во время урока в школе Уральска

В отделе образования города Уральска прокомментировали видео, снятое учениками в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказала заведующая школьным сектором отдела образования города Уральск Айтжан Даумова, в средней общеобразовательной школе №31 действительно с потолка упала штукатурка. - Это произошло во время занятий в классе химии 24 октября. Никто не пострадал. В этот же день в кабинете было снова все заштукатурено, теперь там продолжают обучать детей, - рассказала Айтжан Даумова. Позже Айтжан Даумова дополнила, что штукатурка в этой школе обвалилась
Кристина Кобина
Обрушение штукатурки с потолка произошло во время урока в школе Уральска
В отделе образования города Уральска прокомментировали видео, снятое учениками в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Как рассказала заведующая школьным сектором отдела образования города Уральск Айтжан Даумова, в средней общеобразовательной школе №31 действительно с потолка упала штукатурка. - Это произошло во время занятий в классе химии 24 октября. Никто не пострадал. В этот же день в кабинете было снова все заштукатурено, теперь там продолжают обучать детей, - рассказала Айтжан Даумова. Позже Айтжан Даумова дополнила, что штукатурка в этой школе обвалилась впервые и школа ранее была признана аварийной. Напомним, 8 ноября, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео. На кадрах отчетливо видно, что в одном из классов отвалились куски штукатурки с потолка и упали на парты.  Испуганные ученики, одетые в школьную форму, стоят в стороне. При этом на заднем плане работник школы просит учеников покинуть класс. Автор ролика утверждает, что видео было снято в кабинете химии СОШ №31.  Однако, в июле этого года в городском отделе образования сообщили, что в Уральске под снос пойдут здания 33 и 31 школы. На их месте планировалось начать строительство новых учебных заведений. На месте 31-й школы должны были построить здание, рассчитанное на 800 учащихся, которые будут обучаться в две смены. 31 школа одна из самых старых школ города. Здание за более чем 60-летнюю историю не видело капитального ремонта. В школе нет актового зала, библиотеки и столовой. Спортивный зал находится в аварийном состоянии. Педагоги говорят, что опасаются, что штукатурка с потолка упадет на голову. Однако школу так и не снесли. Дети продолжают учиться в этом здании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
обрушение штукатурка

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