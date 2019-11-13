Обрушение штукатурки с потолка произошло во время урока в школе Уральска

В отделе образования города Уральска прокомментировали видео, снятое учениками в СОШ №31, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказала заведующая школьным сектором отдела образования города Уральск Айтжан Даумова, в средней общеобразовательной школе №31 действительно с потолка упала штукатурка. - Это произошло во время занятий в классе химии 24 октября. Никто не пострадал. В этот же день в кабинете было снова все заштукатурено, теперь там продолжают обучать детей, - рассказала Айтжан Даумова. Позже Айтжан Даумова дополнила, что штукатурка в этой школе обвалилась