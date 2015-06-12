Обрушился балкон одного из домов в Атырау

Сегодня, 12 июня, дом № 21 по улице Абая неожиданно лишился одного из балконов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жильцов дома, обрушение началось еще с вечера 11 июня. Испуганные соседи, проживающие в квартире этажом ниже, увидев щебень, который сыпался с балкона, поспешили предупредить об этом хозяев квартиры. И сегодня, когда уже было видно, что балкон вот-вот упадет жители позвали на помощь сотрудников службы ЧС. Спасатели помогли до конца разобрать строение. - Я живу в этом доме в 13 квартире более 30 лет, - рассказал Сагытжан КУМАРГАЛИЕВ. - Сильные ветра и обильные до