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Происшествия Социум

Обрушился балкон одного из домов в Атырау

Сегодня, 12 июня, дом № 21 по улице Абая неожиданно лишился одного из балконов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жильцов дома, обрушение началось еще с вечера 11 июня. Испуганные соседи, проживающие в квартире этажом ниже, увидев щебень, который сыпался с балкона, поспешили предупредить об этом хозяев квартиры. И сегодня, когда уже было видно, что балкон вот-вот упадет жители позвали на помощь сотрудников службы ЧС. Спасатели помогли до конца разобрать строение. - Я живу в этом доме в 13 квартире более 30 лет, - рассказал Сагытжан КУМАРГАЛИЕВ. - Сильные ветра и обильные до
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Обрушился балкон одного из домов в Атырау
Сегодня, 12 июня, дом № 21 по улице Абая неожиданно лишился одного из балконов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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balkon (3)
 По словам жильцов дома, обрушение началось еще с вечера 11 июня. Испуганные соседи, проживающие в квартире этажом ниже, увидев щебень, который сыпался с балкона, поспешили предупредить об этом хозяев квартиры. И сегодня, когда уже было видно, что балкон вот-вот упадет жители позвали на помощь сотрудников службы ЧС. Спасатели помогли до конца разобрать строение. - Я живу в этом доме в 13 квартире более 30 лет, - рассказал Сагытжан КУМАРГАЛИЕВ. - Сильные ветра и обильные дожди привели к тому, что балкон пришел в негодное состояние, стал постепенно разрушаться. Соседи испугались, что балкон упадет на детей, играющих во дворе. Поэтому мы сегодня вызвали сотрудников службы ЧС, которые приехали, сняли все решетки, разобрали балкон и оградили территорию. Теперь мы ждем сотрудников акимата. Что в наших силах - мы делаем сами. Нам балкон нужен. Мы пенсионеры, поэтому сами его восстановить не сможем, просим помощи у властей. Другая жительница этого дома рассказала, что во время сильных дождей вода из-за дырок в крыше протекла до нижних этажей. - Нам обещали сделать модернизацию дома три года назад, но так и не сделали, - посетовала жительница дома ОРЫНША МУРЗАГАЛИЕВА.
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