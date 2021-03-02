Сегодня, 2 марта, в акимате ЗКО состоялось совещание по обеспечению безопасного движения на дорогах области, в котором приняли участие представители различных ведомств области, аким ЗКО Гали Искалиев и аким Уральска Абат Шыныбеков. В ходе совещания Гали Искалиев выслушал предложения от общественников по сокращению количества аварий и нарушений ПДД водителями автомобилей на дорогах. Общественник Бауыржан Дуйсалиев выдвинул свою идею, он считает, что если жителей ЗКО денежно вознаграждать за отправленные нарушения ПДД на сайт МВД, то тогда люди будут заинтересованы в этом. - У меня есть опыт, я 10 лет работал на Тенгизе и ту ситуацию, что творится на дороге, я видел каждый месяц. Я каждые выходные ездил в Атырау из Уральска и считаю, что основная проблема в том, что сами водители грубо нарушают ПДД. По всей трассе ЗКО в сторону Атырау находится всего четыре патрульные машины, то есть одна машина рассчитана на 50 километров. У полицейских нет возможности всех нарушителей остановить или хотя бы предупредить, они не могут это сделать физически. И кстати, люди, которые ездят по трассе ежедневно, уже знают место локации патрулей, - говорит Бауыржан Дуйсалиев. - Мое предложение - нужно внести кое-какие изменения в закон, чтобы любое физическое лицо, любой гражданин мог установить себе в автомобиль видеорегистратор, естественно со всеми сертификатами, спокойно проехаться по трассе области, по городу, собрать информацию и залить ее на сервер сайта МВД. Затем специалисты проанализируют этот материал, если обнаружат нарушения, то соответственно отреагируют по закону. Плюс в том, что у людей будет заинтересованность, если какую-то долю штрафа отправлять на оплату их работы. И потом это факт неожиданности. То есть когда водители видят патрульное авто, они начинают притормаживать, а тут каждая машина может снять нарушение, это будет как дополнительный стимул соблюдать правила дорожного движения. Кроме этого, на совещании и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин отметил, что также есть проблема того, что они никак не могу привлечь нелегальных таксистов на трассе ЗКО к ответственности только потому, что сами пассажиры не признаются, что они платят за перевозку деньги, вследствие чего разваливаются судебные дела. Эту проблему общественник Бауыржан Дуйсалиев предложил устранить таким образом, чтобы пассажиры сами отказались от незаконных перевозок. - Почему бы нам не предложить крупным компаниям, таким как ТШО, NCOC, КПО б.в. объявить конкурс с ценными призами для тех работников, которые будут официально предоставлять билеты автобусов и официальных перевозчиков. Если эти билеты все будут сдавать, то тогда в конце года можно организовать лотерею и по ним работник может выиграть, к примеру, телевизор. Можно не ловить таксистов, а решить проблему другим способом, - отметил общественник. Глава области поддержал предложения общественника. При этом отметил, по поводу установки видеорегистраторов на частные машины нужно подробно рассмотреть предложение, так как одна из инициатив не была поддержана жителями области (о массовом скоплении людей во время карантина). - Но тут ситуация другая, это очень серьезно, речь идет о безопасности людей. Зарубежный опыт есть, но устанавливать видеорегистраторы, думаю, нужно не на все машины, конечно, а на официальные такси и маршрутные автобусы, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Можно сделать по проекту ГЧП и попробовать реализовать все это, - заключил он.Бауыржан Дуйсалиев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.