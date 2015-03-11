Общественные наблюдатели подсчитали бюджетные расходы на отдых Обамы
Барак ОбамаФото: Nicholas Kamm / AFP Транспортные расходы на отдых семьи президента США на Гавайях во время рождественских каникул в 2014 году составили более трех с половиной миллионов долларов сообщиет lenta.ru. Сообщение об этом разместила на своем сайте группа общественного надзора Judicial Watch. Согласно сведениям, полученным активистами из Министерства ВВС США, один час полета президентского лайнера стоит более 206 тысяч долларов. Таким образом, 18 часов, потраченных президентской четой на перелет на Гавайи и обратно, обошлись американским налогоплательщикам в 3672798 долларов и 60 цент
Фото: Nicholas Kamm / AFP Транспортные расходы на отдых семьи президента США на Гавайях во время рождественских каникул в 2014 году составили более трех с половиной миллионов долларов сообщиет lenta.ru. Сообщение об этом разместила на своем сайте группа общественного надзора Judicial Watch. Согласно сведениям, полученным активистами из Министерства ВВС США, один час полета президентского лайнера стоит более 206 тысяч долларов. Таким образом, 18 часов, потраченных президентской четой на перелет на Гавайи и обратно, обошлись американским налогоплательщикам в 3672798 долларов и 60 центов. Для сравнения Judicial Watch напоминает, сколько тратит на Рождество средняя американская семья — чуть более 4,5 тысяч долларов. Всего за последние три года транспортные расходы на рождественский отдых семьи Обама составили 15,5 миллионов долларов. Как заявил глава Judicial Watch Том Фиттон, «семья Обамы путешествует бесконтрольно». «Они используют "борт номер один" словно такси, и президент Обама, похоже, не обращает внимания на то, какое бремя он возлагает на американцев своими непрерывными каникулами и отпусками за счет налогоплательщиков», — добавил Фиттон. В настоящий момент в распоряжении президента США находятся два Boeing 747-200B, оснащенных защищенными и незащищенными телефонными и компьютерными системами связи. Самолеты можно использовать в качестве мобильного командного центра в случае ядерного конфликта, на них установлены устройства для подавления систем наведения ракет. Президентский воздушный флот находится в ведении 89-го авиакрыла, дислоцирующегося на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, под Вашингтоном. Эти «Боинги» собираются заменить из-за их неэкономичности. В январе 2015 года было объявлено, что новым «бортом номер один» станет лайнер Boeing 747-8.