Общественные наблюдатели подсчитали бюджетные расходы на отдых Обамы

Барак ОбамаФото: Nicholas Kamm / AFP Транспортные расходы на отдых семьи президента США на Гавайях во время рождественских каникул в 2014 году составили более трех с половиной миллионов долларов сообщиет lenta.ru. Сообщение об этом разместила на своем сайте группа общественного надзора Judicial Watch. Согласно сведениям, полученным активистами из Министерства ВВС США, один час полета президентского лайнера стоит более 206 тысяч долларов. Таким образом, 18 часов, потраченных президентской четой на перелет на Гавайи и обратно, обошлись американским налогоплательщикам в 3672798 долларов и 60 цент