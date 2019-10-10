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Социум

Общественный фонд ЗКО выступил на конференции ОБСЕ по правам человека

На конференции ОБСЕ по правам человека, проходившей в Варшаве с 16 по 27 сентября текущего года, в числе 57 стран-участниц Казахстан представляли несколько общественных организаций, в том числе общественный фонд «Центр исследования прав человека «Акжайык»» из нашей области. О том, какие вопросы обсуждались на совещании в ОБСЕ рассказал руководитель общественного объединения Канагат Нурмухамбетов. Ежегодно на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнению обязательств в области человеческого измерения под
Дана Рахметова
Общественный фонд ЗКО выступил на конференции ОБСЕ по правам человека
На конференции ОБСЕ по правам человека, проходившей в Варшаве с 16 по 27 сентября текущего года, в числе 57 стран-участниц Казахстан представляли несколько общественных организаций, в том числе общественный фонд «Центр исследования прав человека «Акжайык»» из нашей области. О том, какие вопросы обсуждались на совещании в ОБСЕ рассказал руководитель общественного объединения Канагат Нурмухамбетов.
Ежегодно на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнению обязательств в области человеческого измерения поднимается широкий круг вопросов по соблюдению прав человека и демократии. В этом году делегаты обсудили вопросы свободы СМИ, борьбы с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией. В рамках совещания правительствами, группами гражданского общества и институтами ОБСЕ были проведены около 100 независимых параллельных мероприятий по конкретным темам, вызывающим озабоченность, а также по ситуациям в странах. В конференции приняли участие около двух тысяч делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней прошло 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий. В числе обсуждаемых тем поднимались вопросы соблюдения прав человека с акцентом на право свободы, выражения мнения, вероисповедания, верховенства права и другие. – Второй год я представляю наш центр, и в целом Казахстан, в числе других отечественных общественников на этой международной правозащитной площадке. В своем выступлении на сессиях, посвященных темам: «Свобода мысли, совести, религии, веры» и «Борьба с антисемитизмом, нетерпимостью и дискриминацией против христиан, мусульман и представителей других религий», затронул вопросы межконфессиональной ситуации в Казахстане и актуальные проблемы во взаимоотношениях субъектов религиозных объединений. Отход правительства страны от произвольного применения законодательства путём переориентации карательных на разъяснительно-профилактические меры подтверждается снижением случаев применения властями штрафных санкций к религиозным меньшинствам за правонарушения религиозного законодательства. В качестве основной проблемы на сегодняшний день констатировано увеличение конфликтов между светским обществом и отдельными религиозными меньшинствами, что оказывает негативное влияние на межконфессиональное согласие и в целом общественную безопасность, – отметил Канагат Нурмухамбетов. В этом плане основную озабоченность членов сессии вызывает община «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена в 37 странах мира. В тех странах, где их деятельность пока легальна, в обществе возникает обусловленная отрицательная реакция. По словам руководителя Общественного фонда Канагата Нурмухамбетова публичные мероприятия «Свидетелей» вызвали недовольство казахстанцев в Актобе, Алматы, Костанае, Таразе и Шымкенте. По словам представителей общественного фонда, политика общины «Свидетелей» выстроена на принципах неприятия норм Закона, вплоть до их полного игнорирования. При любых замечаниях в их адрес во все мировые организации мира сразу же разлетаются многочисленные жалобы, представляя ситуацию, мягко говоря, не объективной. На прошедшем совещании в ОБСЕ глава столичного фонда «Terra liberra» Ергали Абишев в своём докладе заявил о намерении защищать пострадавших от общины «Свидетелей Иеговы». Он озвучил факты педофилии, нарушения прав граждан в этой организации, так как на протяжении 20 лет состоял в этой религиозной организации. По его словам внутри общины действуют документы, запрещающие защищать свои права в правоохранительных органах. На инициированной от имени «Terra libera» отдельной конференции приглашенным общественникам из различных стран детально раскрыты нарушения со стороны иеговистов, продемонстрированы и прокомментированы документальные доказательства. – Есть факты насилия над детьми и сексуальное растление несовершеннолетних среди адептов согласно, так называемой, инструкции, а матерей заставляли молчать об изнасилованиях малолетних детей членами организации. В Европе и Америке идут суды по таким делам, а в Казахстане мы не можем добиться справедливости, потому что власти лояльны к религии. В нашей стране есть факты нарушения прав человека на свободу мысли, неприкосновенность личной жизни, которые прописаны в главном документе – Конституции РК. В организации «Свидетели Иеговы» последователей принуждают к отказу от национальных традиций, от ближайших родственников, которые не поддерживают религию объединения. Происходит разрушение семей во имя фанатичной веры. Судебные процессы, в которых принимают участие члены религиозного объединения, повышают градус недоверия и нетерпимости населения к отдельным религиозным меньшинствам, – считает Ергали Абишев. На совещании было озвучена необходимость странами-участницами ОБСЕ выработать рекомендации о безизбирательном обеспечении прав человека, независимо от статуса виновной стороны. Правительству Казахстана рекомендовано обеспечить объективное открытое расследование нарушений прав человека организацией «Свидетели Иеговы», а также выработать меры социальной поддержки пострадавшим от их деятельности.
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