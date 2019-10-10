Общественный фонд ЗКО выступил на конференции ОБСЕ по правам человека

На конференции ОБСЕ по правам человека, проходившей в Варшаве с 16 по 27 сентября текущего года, в числе 57 стран-участниц Казахстан представляли несколько общественных организаций, в том числе общественный фонд «Центр исследования прав человека «Акжайык»» из нашей области. О том, какие вопросы обсуждались на совещании в ОБСЕ рассказал руководитель общественного объединения Канагат Нурмухамбетов. Ежегодно на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнению обязательств в области человеческого измерения под