Общественный транспорт Алматы не готов к зиме, заявили перевозчики
Сотни автобусов в Алматы не готовы к зиме. И в день первого снегопада 30% автобусов могут не выйти на дорогу, сообщает «31 канал».
Дизельное топливо подорожало на 65 тенге. Кроме этого, увеличились зарплаты водителей. Предоставленные акиматом субсидии приходится тратить на погашение долгов и зарплаты, заявляют перевозчики. Поэтому городская ассоциация пассажирского транспорта написала письмо в акимат и попросила пересмотреть величину субсидий.
— Скоро наступят холода. Но мы ещё не успели отремонтировать автобусы. Нам нужно заменить шины, приобрести антифриз, зимнее дизельное топливо. Также все автобусы должны пройти диагностический ремонт. Потому что их двери открываются с помощью воздуха. Тормоза тоже с этим связаны. То есть, чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно полностью очистить техсистему, — говорит председатель ассоциации Бекжан Тыныштыкбай.
По словам представителей ассоциации, единственный путь решения проблемы — это повышение тарифа и увеличение субсидий. В противном случае около 30% из 1 200 автобусов не выйдут на работу с наступлением холодов.
Представители акимата заявили, что жалоба руководителей автопарка безосновательна. Так как выделенных субсидий достаточно для покрытия как прямых, так и косвенных затрат.
— В этом году выделили 71 млрд 600 млн тенге. Из них 66 млрд тенге предоставили в виде субсидий, то есть на покрытие расходов. Главное, что 20% этих средств — на реальные непредвиденные расходы. Например, предположим, что дизельное топливо подорожало. Оно субсидируется из этого фонда, — объяснил заместитель начальника управления городской мобильности Алматы Канат Байконыров.
Представитель акимата сообщил, что по поводу повышения тарифов создали специальную комиссию. И проблему решат согласно заключению этой комиссии.