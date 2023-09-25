— Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах. Кроме того, в будущем появится возможность ещё более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны. Также, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения (допустим, при потере памяти), дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи, — отметил Нуржан Джанабаев.

Старший инспектор комитета миграционной службы МВД Казахстана Нуржан Джанабаев на брифинге в ведомстве напомнил, что с первого января 2024 года начнётся обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности. Процедуре подлежат все граждане Казахстана и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей до 12 лет. Подростки с 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе. Снимать отпечатки пальцев будут в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства. А также при замене документов. В МВД считают, что дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования.В МВД подчеркнули, что дактилоскопическая информация подлежит защите. В базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор. Персональные данные, ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Тестирование системы на безопасность уже проходит.