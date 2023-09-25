— В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство. Ребёнок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, и доверительные отношения между родителями и ребёнком. К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей, — отметили в ведомстве.

проблемы с концентрацией внимания,

подавленность и угнетённое состояние,

раздражительность,

чувство неуверенности,

повышенная чувствительность,

боли в желудке,

усталость,

отсутствие аппетита,

бедность социальных контактов,

симптомы страха: давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах, нарушение сна.

— Если вы заметили у своего ребёнка эти признаки, необходимо принять срочные меры. И прежде всего, сообщить об этом учителям и солидарно решать эту проблему, с привлечением психологов и при необходимости сотрудников ювенальной инспекции, — советуют специалисты.

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане 17,5% детей время от времени подвергаются буллингу. 6,8% опрошенных подростков два-три раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих. 14,1% детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге сверстников. Такие данные получены в результате национального исследования. Мальчиков притесняют чаще, чем девочек. Чаще всего буллингу подвергаются дети 11 лет. В прошлом году доля показателя жертв буллинга среди мальчиков и девочек 11 лет составляла — 17,7%, в 2018 году — 14%. Это означает рост жертв буллинга среди детей на 3,7%.Признаки, что ребёнок подвергся буллингу: