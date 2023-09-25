техпаспорт недвижимости;

правоустанавливающие документы на недвижимость (их предоставляет продавец), сведения о зарегистрированных правах на недвижимость (Форма-2).

Если продавец и покупатель состоят в браке, то необходимо нотариально заверенное согласие супруга/супруги. И это касается обеих сторон.

Если недвижимость покупается у строительной компании, дополнительно нужно предоставить решение о продаже и сведения о зарегистрированных правах на недвижимость (Форма-2). При этом, если покупатель состоит в браке, также необходимо нотариально заверенное согласие супруга/супруги.

— Если сделка нотариально не удостоверена, то наши специалисты обязаны проверить подлинность подписи лиц, совершивших сделку, их дееспособность, а также соответствие их воли волеизъявлению, — пояснили в филиале госкорпорации.

Куплю и продажу недвижимости в Казахстане можно оформить в ЦОНе. В Западно-Казахстанском филиале «Правительства для граждан» дали инструкцию. Для проведения сделки необходимы:В ЦОН можно прийти как с готовым договором купли-продажи, так и без него. Специалист госкорпорации поможет его составить. В договоре должны быть указаны все технические характеристики недвижимости.Если недвижимость приобретается у застройщика, в договоре должно быть указано имя доверенного лица компании, который придет в ЦОН. В случае отсутствия доверенного лица в ЦОН приходит директор компании, который подписывает договор купли-продажи и приносит с собой приказ о назначении директором. Время оказания услуги — один рабочий день. Стоимость услуги зависит от объекта и начинается от 1 202 тенге.