Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, годовалая девочка выпала из четвёртого этажа многоэтажного дома. Её с различными травмами госпитализировали в больницу. Рядом с ребёнком находилась бабушка. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что ребёнок находится в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Ведётся досудебное расследование по статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы.