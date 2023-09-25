В Атырауском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску жителя к государственному учреждению о возмещении имущественного и морального вреда. Суд установил, что жильё истца затопили из квартиры, принадлежащей госучреждению, которое находится на втором этаже. Истец в заявлении попросил взыскать с ответчика 2,1 миллиона тенге имущественного вреда и один миллион тенге в качестве компенсации морального вреда. А также 55 тысяч тенге, потраченных на экспертизу и 21 тысячу тенге, уплаченных в качестве государственной пошлины. Ответчик иск признал частично и попросил суд отказать в взыскании компенсации морального вреда и судебные издержки. Суд решил иск удовлетворить. С ответчика в пользу истца взыскана частична сумма имущественного вреда, а во взыскании морального вреда отказано. Решение суда не вступило в законную силу.