По данным «Казгидромета», 26 сентября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.