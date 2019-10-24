Обучение проводится по следующим специальностям: 1. «Оператор печи закаливания стекла», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. 2. «Оператор станка резки стекла», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. 3. «Оператор линии изготовления стеклопакетов», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. 4. «Оператор станка обработки стекла», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. 5. «Оператор ламинации стекла», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. 6. «Менеджеры по продажам», стоимость обучения - 45000 (сорок пять тысяч) тенге. Начало учебы - 1 ноября 2019 года.Приобретенные у нас профессиональные навыки с практическим подходом обеспечат вам конкурентное преимущество на рынке труда. Справки по телефону: 8 (7112) 93-99-96, 87755013070, 87778598848 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Обучение редким специальностям с гарантированным трудоустройством предлагает ТОО «Стекло-Сервис»
Предлагаемые специальности не имеют аналогов в нашей области. Учебный центр «Профессионал» при ТОО «Стекло-Сервис» - это специализированное предприятие, осуществляющее промышленную переработку стекла. Компания оснащена полным автоматизированным комплектом технических машин для производства стеклоизделий. Всё оборудование приобретено у признанных мировых производителей. В связи с расширением производства ТОО объявляет набор слушателей на базе 11 классов с последующим гарантированным трудоустройством по специальностям, не имеющим аналогов по Западно-Казахстанской области. Обучение проводится по