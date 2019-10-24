Обучение редким специальностям с гарантированным трудоустройством предлагает ТОО «Стекло-Сервис»

Предлагаемые специальности не имеют аналогов в нашей области. Учебный центр «Профессионал» при ТОО «Стекло-Сервис» - это специализированное предприятие, осуществляющее промышленную переработку стекла. Компания оснащена полным автоматизированным комплектом технических машин для производства стеклоизделий. Всё оборудование приобретено у признанных мировых производителей. В связи с расширением производства ТОО объявляет набор слушателей на базе 11 классов с последующим гарантированным трудоустройством по специальностям, не имеющим аналогов по Западно-Казахстанской области. Обучение проводится по