Обвиняемого в изнасиловании школьницы оправдали в Атырау

Прокурор запросил для 18-летнего юноши 20 лет лишения свободы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки. Из материалов дела следует, что в августе 2021 года 13-летняя школьница познакомилась с подсудимым в социальных сетях и переписывалась с ним как с молодым человеком. При знакомстве с парнем она представилась 18-летней. Более того, аккаунт в социальной сети открыла как пользовател