– В августе 2021 года они встретились в заранее обговоренной квартире и вступили в половое отношение по обоюдному согласию. Потерпевшая, предварительно зная цели своей встречи, осознанно принесла с собой средства контрацепции и ночную сорочку. В ходе рассмотрения дела также было установлено отсутствие телесных повреждений у потерпевшей, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.Во время прений сторон прокурор просил суд признать его виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако сама девочка в суде настаивала на том, что вступила с юношей в интимные отношения по собственному желанию. Мать девочки была солидарна с дочерью, просила прекратить дело и оправдать молодого человека. Сам подсудимый заявил, что не знал истинный возраст девочки. Таким образом суд решил оправдать юношу. Более того, вынес частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области за незаконное уголовное преследование подсудимого более одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.
Обвиняемого в изнасиловании школьницы оправдали в Атырау
Прокурор запросил для 18-летнего юноши 20 лет лишения свободы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки. Из материалов дела следует, что в августе 2021 года 13-летняя школьница познакомилась с подсудимым в социальных сетях и переписывалась с ним как с молодым человеком. При знакомстве с парнем она представилась 18-летней. Более того, аккаунт в социальной сети открыла как пользовател