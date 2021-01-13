В Актобе завершилось судебное разбирательство ЧП, которое произошло 28 мая на заводе хромовых соединений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 мая 2020 года на заводе хромовых соединений во время работ в цехе №4 погибли 4 рабочих, еще один скончался в больнице. Их обдало горячим паром, когда они чистили емкость для смешивания химических веществ объемом 50 кубометров. Причиной смети работников стал термический ожог. В емкости, которую чистили рабочие, находился гидроксил – вода без водорода. В полиции завели уголовное дело по ст. 156 ч. 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Арестовали мастера участка, начальника отдела и начальника цеха №4. Спецкомиссия, которая разбиралась с произошедшим решила: вина завода в несчастном случае составляет 80%, работников – 20%. Предприятие оказало помощь семьям погибших в размере 23 млн тенге. Вскоре после ЧП завод остановили на капремонт. 13 января всех обвиняемых отпустили из зала суда. На скамье подсудимых находились начальник цеха Балтагожин, сменный мастер Бисембин и мастер Муханов. Их обвиняли в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекших по неосторожности смерть 5 работников завода. - Как установил суд, причиной несчастного случая стала грубая неосторожность пострадавших, в том числе ответственного мастера цеха Бисембина, который, зная, что технологический процесс запущен, механизмы внутри включены и работают, не обеспечил рабочих перед спуском в емкость спасательным поясом и дал незаконное распоряжение спуститься в работающий аппарат аппаратчику фильтрации, для спасения которого потом спустились остальные потерпевшие. В результате из-за воздействия высокой температуры, горячего пара потерпевшие, включая самого Бисембина, погибли, еще одному работнику был причинен тяжкий вред здоровью. Всех трех подсудимых 13 января оправдали в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Они имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, - сообщили в облсуде. Фарида ЗАРИП  