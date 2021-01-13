Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 26-летняя жительница Теректинского района, работая в магазине продавцом, периодически похищала из кассы денежные средства, тем самым причинив владельцу материальный ущерб на общую сумму один миллион тенге. По данному факту полицейские ведут досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК "Кража". - Похожее преступление произошло и в Уральске. В период с сентября 2020 года по 9 января этого года 40-летняя продавщица магазина растратила вверенное чужое имущество на сумму свыше 900 тысяч тенге. По данному факту УП г. Уральска ведется досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сообщили в полиции.