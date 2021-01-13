По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, трагедия произошла 10 января на 773 км трассы Самара-Шымкент. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, который попытался перейти дорогу в неустановленном месте. В результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель скрылся с места ДТП. Кроме того, в трагический вечер был туман и гололед. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Позже полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в смертельном наезде на пешехода. Следствием установлено, что 47-летний водитель грузовой автомашины Mercedes, житель Алматинской области, направлялся в сторону города Актобе и сбил по дороге пешехода - жителя Мугалжарского района, а после, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП. – Департамент полиции Актюбинской области просит водителей воздержаться от поездок за пределы города без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Строго выполняйте предписания дорожных знаков. Пешеходам также рекомендуем быть аккуратнее на дороге, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь и тем более не бегите, - напомнили полицейские.