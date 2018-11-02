Иллюстративное фото с сайта fashionforyou.ru Оценивать госорганы по наличию на руководящих должностях женщин предложили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Об этом на брифинге в АДГСПК заявил директор департамента государственной службы Агентства Жаркын Тлеукенов. - В системе оценки деятельности госорганов существует критерий по управлению персоналом, который состоит из 15 показателей. Мы предлагаем дополнить список методику критерием по наличию на руководящих позициях женщин, – сказал он. Продвижение гендерного равноправия необходимо Казахстану для вступления в ОЭСР, добавила ассистент-профессор Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета Салтанат Джаненова. По её словам, в депутатском корпусе количество народных избранниц достигло 20%. Однако в структурах исполнительной власти представленность женщин на управленческих должностях остается незначительной. - У нас 10% женщин на политических должностях, мы не видели ни одну женщину-акима области. Очень мало женщин представлено на уровне районных акимов, хотя статистика показывает, что казахстанские женщины – это высокообразованные и компетентные специалисты. Женщины-министры, занимающие управленческие должности, давно доказали свою компетентность, – отметила Салтанат Джаненова. Научные исследования и международная практика доказывают, что в странах, где больше женщин-управленцев, наблюдается рост ВВП и экономики. - Женщины в Казахстане составляют большую часть населения. К тому же научно доказано, что женщины менее подвержены коррупционным проявлениям, – пояснила она. Кроме равноправия полов антикоррупционная служба предлагает дополнить систему оценки госорганов бонусным показателем по использованию информационной системы е.kyzmet. - Госорган будет получать бонусные балы за то, что они разработали и используют стратегию управления персоналом. Эта функция имеется в типовом положении, это будет стимулирующим фактором для того, чтобы осуществить переход от типичных кадровиков к более прогрессивному hr- менеджменту, – заключил Жаркын Тлеукенов.