В Казахстане величина прожиточного минимума на душу населения в октябре 2018 года составила 28 620 тенге. Это на 0,2% меньше показателя предыдущего месяца. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, увеличилась по сравнению с октябрем 2017 года на 11,2%. В структуре величины прожиточного минимума в предыдущем месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,6%, фруктов и овощей - 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,9%, сахара, чая и специй - 2,1%.