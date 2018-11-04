Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 5 ноября в Уральске ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут +10, ночью 2 градуса выше нуля. В Атырау ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют 12 градусов выше нуля, ночью +2. Дождь со снегом и +7 градусов днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла. В Актау также переменная облачность. Днем +14, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.