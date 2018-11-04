3 ноября по улице Ихсанова и на рынке "Ел Ырысы" была организована очередная сельскохозяйственная ярмарка. Для местных жителей это была хорошая возможность приобрести продукты питания по приемлемым ценам. Посетители выстроились в очередь за мясом, овощами, фруктами, медом, рыбой и яйцами. Сельскохозяйственная ярмарка стала традиционной как для покупателей, так и для представителей крестьянских хозяйств. По улице Ихсанова свою продукцию представили товаропроизводители из Жангалинского, Зеленовского, Сырымского, Таскалинского, Теректинского районов и города Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. - Надеемся, ярмарки будут постоянно. Покупателей было так много, что машины ставить негде было. Спасибо акимату! Ярмарка - это один из лучших и востребованных социальных проектов города. Хорошая возможность для нас, продавцов, реализовать свой товар быстро. Надбавок нет, за место не платим. Всем выгодно, - отметила продавец Шолпан. На рынке "Ел Ырысы" был представлен широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам для населения. Так, цена на сахар здесь была установлена на уровне 210 тенге за килограмм, гречку - 126 тенге, картофель можно было купить по 60 тенге за килограмм, баранина стоила 1200 тенге за килограмм, говядина - 1300 тенге, конина - 1400 тг., литр подсолнечного масло можно было приобрести по 330 тенге. - Здорово, что руководство города заботится о своих горожан. Несмотря на холодное утро ноября, здесь собралось много людей. Большинство из них пенсионеры, такие как мы. Хотелось бы, чтобы ярмарки были почаще. Я с самой первой ярмарки хожу сюда за продуктами. Буду еще ходить, - заявила жительница города Айгуль ЕСЕНОВА. По данным управления сельского хозяйства ЗКО, всего на сельскохозяйственной ярмарке было реализовано 27 коровьих туши, 5 туш конины, 11 туш баранины, а также 27 тонн картофеля, 14 тонн лука, 8,5 тонны капусты, 10 тонн моркови и около 19 тысяч яиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.