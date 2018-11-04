Дорожное покрытие просело на пересечении проспекта Достык и улицы Маншук Маметовой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В данный момент место происшествия огородили и рабочие приступили к демонтажу дорожного покрытия. На месте работает спецтехника. По словам очевидцев, под провалившимся асфальтом были старые плиты, которые рабочие собираются заменить. В пресс-службе акима Уральска пояснили, что плитами в этом месте закрыты трубы. - В этом месте проходят трубы АО "Жайыктеплоэнерго". Они как положено сверху закрываются плитами, затем накладывается так называемая тепловая крышка. Вот в этом месте провалилась эта тепловая крышка. Сейчас сотрудники АО "Жайыктеплоэнерго" ведутся восстановительные работы, асфальт будет восстановлен. Нужно отметить, что тепловая камера в этом месте функционирует с 1980 года, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Нужно отметить, что в этом году завершился капитальный ремонт дороги по ул. Маметовой от ул. Неусыпова до ул. Петровского. Объект финансировался компанией КПО б.в. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА