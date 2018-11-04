Иллюстративное фото с сайта slovomaga.ru Об этом сообщил начальник городского отдела ЖКХ, пасажирского транспорта и автомобильных дорог Шакир Кейкин. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода, который будет протянут от магистральной линии, расположенной на проспекте Абулхайыр хана. - Диаметр водопровода составит 315 мм, протяженность - 3820,5 метра. Проект был разработан ТОО "Рауза ПВ", - рассказал Шакир Кейкин. Средства на строительство водопровода, благодаря которому чистой питьевой водой будут обеспечены земельные участки, выделенные под строительство ИЖС, будут направлены из местного бюджета. Начало работ запланировано на второе полугодие 2019 года. Ранее жители пожаловались на то, что им приходится использовать для питья неочищенную воду из реки, отчего у местных жителей начались проблемы со здоровьем. Отметим, что при выделении земель под строительство ИЖС проведение инженерных коммуникаций - водоснабжения, газа и электричества ложится на плечи местных исполнительных органов. Дачные массивы в программу по прокладке ИКИ не подпадают.Камилла МАЛИК