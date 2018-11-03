Иллюстративное фото из архива "МГ" Ка эк сообщили в управлении, с середины октября на АЗС области начат переход на реализацию зимнего дизельного топлива, связанный с сезонными климатическими изменениями и понижением температуры. При этом на отдельных АЗС города Уральска наблюдаются явно завышенные цены на данный вид топлива. Как стало известно, на сегодняшний день в области имеется 131 автозаправочная станция. Из них в Уральске 78 АЗС и в районах области 53. -На большинстве заправок города на летнее дизельное топливо составляет в пределах 191-195 тенге, на зимнее 210-215 тенге за литр. При этом на АЗС компании «Нефтэк» зафиксирована максимальная по городу цена, которая составляет 214 тенге на летний вид топлива и 249 тенге на зимнее дизельное топливо, - отметили в управлении энергетики. По словам руководителя отдела управления энергетики и ЖКХ области Беймбета МУСИНА, ряд предприятий области закупают дизельное топливо из Российской Федерации, и в связи с тем, что закупочная оптовая цена на дизель в соседнем государстве высокая, они устанавливают на свою продукцию завышенные цены по сравнению с другими АЗС. -Представителями нашего управления с участием сотрудников антимонопольного департамента ведется постоянный мониторинг цен на топливо на АЗС города и области, с целью недопущения необоснованного повышения цен на реализуемую продукцию. В настоящий момент департаментом Агентства по регулированию естественных монополии ЗКО начата проверка на обоснованность установившихся цен на розничную продажу дизельного топлива на отдельных АЗС города. На данный момент на нефтебазах области имеется достаточный объем топлива. В целом, ситуация на рынке стабильная. Дефицита и очередей на АЗС не наблюдается, - заявил Беймбет МУСИН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.