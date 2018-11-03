Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем +10, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза. В Атырау также без осадков, +10 градусов днем и - 4 градуса ночью. В Актобе днем ожидается ясная погода. Столбик термометра днем достигнет отметки в 7 градусов тепла, ночью похолодает до -4. В Актау будет ясная солнечная погода, днем до 15 градусов тепла, ночью +2.