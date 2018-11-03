Фото предоставлено акиматом города Уральск Приложение направлено на повышение качества жизни и комфорт жителей города Уральск. В городе официально запущено приложениеразработчиком которого является ТОО «Центр устойчивого развития столицы». Доступные сервисы приложения: - поиск номера очереди в детский сад; - проверка административных штрафов; - проверка статуса социальных выплат; - найти своего участкового; - мой избирательный округ; - поиск номера очереди на жилье; - поиск номера очереди на землю; - жалобы на медицинские учреждения; - контактная информация о медицинских организациях города; - поиск лекарств; - расписание секций и кружков для детей; - расписание автовокзала, ж/д вокзала, аэропорта; - городские автобусы; - проверка трекинга Казпочты; - радио; - интересные места; - информация о мероприятиях города; - билеты в кино; - новости КазИнформ, новости и события в городе; - время намаза; - найти КСК; - аренда отелей хостелов, квартир. - платежи за коммунальные услуги (ТОО «БатысЭнергоресурсы», АО «Жайыктеплоэнерго», ТОО «РЦКУ-Уральск», POST ЕРЦ, АО «Казактелеком»); - контактная информация о детских садах, школах, университетах и колледжах города и другие сервисы. Приложение можно скачать в Google Play Market, для этого в строке поиска необходимо ввести «Smart Uralsk». Напомним, ранее в рамках реализации ГП «Цифровой Казахстан» и концепции «Smart City» акиматом города Уральск совместно с Управлением информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО (@smarturalsk) и компанией АО «Казахтелеком» в городе был запущен проект - открытый бесплатный общественный Wi-Fi на площади им. Первого Президента. Так, любой желающий, находясь на площади, может получить доступ к бесплатной сети Интернет. Подключиться к бесплатному интернету можно по следующей схеме: Необходимо найти сеть Wi-Fi: aqWiFi_001; После подключения к сети необходимо зайти на браузер (Google Mozilla/Crome, Yandex или любой другой); После всплывет окно с рекламным роликом на 15-25 секунд (окно будет всплывать каждые 15 минут); Далее можно выходить в сеть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.