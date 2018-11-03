В ходе судебных слушаний осужденный полностью признал свою вину и раскаялся. Суд при вынесении приговора учел возраст Евгения ЗЕМЛЯКОВА, то, что он ранее не был судим, чистосердечное признание, его раскаяние и положительную характеристику с места жительства. Однако отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд отнес преступление, совершенное ЗЕМЛЯКОВЫМ, к категории особо тяжких преступлений.

18-летний Евгений ЗЕМЛЯКОВ был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшим моральный ущерб в размере 4 млн тенге и 847 тысяч тенге в качестве материального ущерба. Приговор огласил судья Бахыт ЕРМАХАНОВ. Из материалов дела стало известно, что 11 июня во дворе СОШ №21 Уральска подсудимый вместе с друзьями распивал спиртные напитки. Далее к ним присоединился знакомый Землякова Артур ЕЛЕУОВ. - Около 3 часов ночи все начали расходиться по домам. ЗЕМЛЯКОВ и ЕЛЕУОВ отстали от группы и между ними произошла словесная ссора на почве ранее имевшихся неприязненных отношений. В ходе ссоры ЗЕМЛЯКОВ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножом множественные удары в жизненно важные органы в области груди ЕЛЕУОВА, который от полученных ранений скончался на месте, - сообщил Бахыт ЕРМАХАНОВ. Стоит отметить, что ЗЕМЛЯКОВ нанес семь ножевых ранений. После совершения убийства осужденный покинул место преступления и пошел домой. Как рассказала бабушка ЗЕМЛЯКОВА, внук пришел домой и пошел мыть руки, которые были в крови. На вопрос: "Что случилось?" обвиняемый ответил: "Бабушка, я убил человека!".Мама убитого Галина ДЕМЯШЕВА заявила, что приговором не довольна и после консультации с адвокатом собирается подать апелляционную жалобу. - Мой сын был спокойным, добрым мальчиком. Он всегда звонил мне и говорил, где он и с кем. В тот вечер я пришла домой. Его дома не было. Я начала звонить. Он не отвечал. В 5 утра мне позвонили с его телефона. Это были сотрудники полиции. Они сказали срочно приехать. Мы с мужем побежали. Я даже не думала, что такой кошмар может быть. Я не согласна с версией следствия. Следователь БОРАНГАЛИЕВ вел дело отвратительно. Нестыковок много. Убивал не один человек. Одному он дал бы отпор. Артур занимался боксом. Сын лежал как расстрелянный. Его зверски убивали. Множественные гематомы, ребра сломаны, голова разбита, четыре лужи крови. Мы полдня мыли асфальт, чтобы люди не ходили по его крови, - рассказала со слезами на глазах Галина ДЕМЯШЕВА.