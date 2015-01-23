Фото с сайта poliklinika5.kzНа обсуждение проблемных вопросов в сфере оказания медицинских услуг в департамент созвали представителей медицинских учреждений, управления здравоохранения ЗКО, департамента по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью, общественных объединений и субъектов предпринимательства, оказывающих медицинские услуги. Представители департамента по защите прав потребителей ЗКО провели социологический опрос среди населения и выяснили, что 80% опрошенных недовольны большими очередями в поликлиниках, 60% возмущает некорректное поведение медперсонала, а 11% возмущены некачественными лекарственными препаратами, по большей части люди называли отечественных производителей медикаментов из города Шымкент. На все вопросы собравшимся отвечала. - Сейчас вы озвучили только часть проблемных вопросов, их гораздо больше, - отметила Маншук Кудайбергеновна. - И по возможности мы их решаем. Что касается качества медикаментов, то об этом могут сказать только компетентные органы, и это нельзя узнать при помощи опроса. Как отметила Маншук АЙМУРЗИЕВА, все вопросы решаются по мере поступления, но не так быстро, как хотелось бы населению. Желающих пожаловаться на медицинские услуги в учреждениях области было немало. Но куда жестче трудностей испытывают инвалиды-колясочники, когда обращаются в поликлиники города. - Мы, люди с ограниченными возможностями, наверное, чаще других сталкиваемся с проблемами в медицинской сфере обслуживания, - говорит председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Это и отношение к нам со стороны медперсонала, и недоступность наших поликлиник. Я бы сказала, что нет должного контроля. Совершенно недоступны для нас поликлиники №№ 3, 4, 5. Так на днях, к нам с жалобой обратился инвалид из поликлиники №3, который посетовал именно на грубое к нему отношение со стороны социального работника этой поликлиники. Или взять, к примеру, поликлинику №5, сегодня наши люди не могли попасть на прием, так как пандус был засыпан снегом, а очищали его почти полчаса. А представьте себе провести тридцать минут на морозе в инвалидной коляске! Также хотелось бы, чтобы у нас была возможность попасть на санаторно-курортное лечение, которое так необходимо для инвалидов-колясочников. Нам могут дать направление, но при этом сразу оговаривается, что в государственном санатории «Акжайык» просто нет условий для того, чтобы нас приняли. Нет доступа ни в туалет, ни на территорию здания. Все условия есть в санатории «Акжайык» частного ведомства, но, к сожалению, такие услуги мы просто не в состоянии себе позволить. Как отметила Гульмира, практически все инвалиды-колясочники страдают от пролежней, которые не поддаются лечению в домашних условиях. Но, тем не менее, хирургического лечения у себя в городе они получить не могут.