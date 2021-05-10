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Происшествия Социум

Очередное ЧП в городском парке Уральска: сдулся батут с детьми (видео)

Во время происшествия в аттракционе находилось больше 20 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Инцидент произошел 9 мая, около 18.00 в городском парке культуры и отдыха. Установленный на территории парка батут сдулся в тот момент, когда в нем находились дети. Видео с происшествием в редакцию "МГ" прислали читатели. По словам автора ролика, в какой-то момент батут начал издавать характерный звук и уменьшаться в объемах. – Батут не маленький, высокий и объемный. В нем находились около 20 детей разного возраста. Родители сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти
Арайлым Усербаева
Очередное ЧП в городском парке Уральска: сдулся батут с детьми (видео)
Во время происшествия в аттракционе находилось больше 20 детей, сообщает  корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Очередное ЧП в городском парке в Уральске: сдулся батут с детьми (видео)
Очередное ЧП в городском парке в Уральске: сдулся батут с детьми (видео)
Скриншот с видео Инцидент произошел 9 мая, около 18.00 в городском парке культуры и отдыха. Установленный на территории парка батут сдулся в тот момент, когда в нем находились дети. Видео с происшествием в редакцию "МГ" прислали читатели. По словам автора ролика, в какой-то момент батут начал издавать характерный звук и уменьшаться в объемах. – Батут не маленький, высокий и объемный. В нем находились около 20 детей разного возраста. Родители сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти детей. Многие малыши испугались и плакали. Девушка, стоявшая у входа сказала, что это ее батут, но она даже не извинилась. Просто сказала, что электричество отключилось и все, - возмущается жительница города Самал. По ее словам, дети не получили серьезных травм, но очень сильно испугались. – Владелица аттракциона сначала даже не хотела деньги возвращать, но потом все же вернула. Тут дело не в деньгах, а в самом инциденте. А вдруг кто-нибудь из детей серьезно пострадал бы или, не дай бог, умер бы? Вот тогда была бы настоящая трагедия. Почему не проверяют эти аттракционы? Почему нет запасных генераторов? Почему вообще ставят в парке батуты? Это же место отдыха, на каждом шагу понаставили этих аттракционов, что не пройти. А ребенку как объяснить, что это опасно? Вот недавно ведь тоже был случай с каруселью, - говорит женщина. Между тем директор городского парка культуры и отдыха Жасулан Сакенов сообщил, что не в курсе случившегося, однако будет проводить проверку. – Вчера был праздник и я до вечера был на работе, но о таком случае мне не сказали. Электричество действительно вчера отключилось, наверное, из-за этого произошло. Сегодня будем проводить служебное расследование, - отметил Жасулан Сакенов. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался. Напомним, это уже второй случай за неделю. 2 мая в городском парке культуры и отдыха произошел инцидент. Карусель "Калейдоскоп" резко остановилась во время работы, в результате чего кабинки налетели друг на друга и пострадали восемь детей. jLPEe2keeLE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами
Дети парк аттракцион батут

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