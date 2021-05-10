Очередное ЧП в городском парке Уральска: сдулся батут с детьми (видео)

Во время происшествия в аттракционе находилось больше 20 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Инцидент произошел 9 мая, около 18.00 в городском парке культуры и отдыха. Установленный на территории парка батут сдулся в тот момент, когда в нем находились дети. Видео с происшествием в редакцию "МГ" прислали читатели. По словам автора ролика, в какой-то момент батут начал издавать характерный звук и уменьшаться в объемах. – Батут не маленький, высокий и объемный. В нем находились около 20 детей разного возраста. Родители сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти