Корреспонденты "МГ" побывали в селах, которые находятся недалеко от места взрыва газопровода, и поговорили с жителями. zhiteli4 Сельчане рассказали, что слышали сильный грохот, похожий на взрыв, затем показалось яркое пламя. Житель села Белес Зеленовского района ЗКО Ерболат ЕСЕЕВ рассказывает, что в 2.45 ночи слышал, как раздался сильный грохот. - Я думал, что самолет упал, - говорит Ерболат. - Потом вышел из дома, смотрю, в степи все горит красным пламенем. Я подумал, что это в Бакаушино (Акжол - прим. автора) что-то случилось, а оказывается, что дальше. Вот так и горело потом до утра. Жители поселков, которые остались без газа из-за взрыва газопровода, вынуждены спасаться электрическими обогревателями. - У нас дома двухмесячный ребенок, - объяснил житель поселка Новенький Зеленовского района ЗКО Вячеслав БУДАНЧИКОВ. - Мы сегодня же купили электрообогреватель, слава богу, что хотя бы электричество есть. В школе в Новеньком отменили занятия у детей, которые учатся во вторую смену. Директор школы Джамиля МУКАНОВА рассказала, что отопление отключили в семь утра. - В первой половине дня было тепло, поэтому занятия в первой смене не отменяли, - рассказала Джамиля МУКАНОВА. - Дети с 8 по 11 класс занимались как положено. А вот во второй половине дня в школе стало прохладно, и по приказу облУО занятия отменили. Напомним, 2 февраля в 3 часа ночи произошел взрыв на газопроводе, принадлежащем УМГ "Уральск-Центральная Азия", это международный газопровод " Оренбург-Новопсков" диаметром 1200 мм. Без газа к настоящему времени остаются 9 сел в Зеленовском и 3 села в Таскалинском районах,  всего 3444 абонента, а это 11855 человек. Также без отопления остались 32 социальных объекта, из них 11 школ, 3 детсада, 5 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры. По сообщению пресс-службы акима ЗКО, на 7.00 без газа оставались 52 населенных пункта, на 9.00 - 12 населенных пунктов, на 11.00 - 16 населенных пунктов. По состоянию на 17.00 без газа остаются 9 населенных пунктов Зеленовского района - села Белес, Акжол, Новенький, Шалгай, Железново, Егиндыбулак, Зеленый, Каражар, Переметное. Подключение газа в этих поселках планируется к 22.00 2 февраля. Житель поселка Новенький Зеленовского района ЗКО Бауыржан МЕНДАЛИЕВ Житель поселка Новенький Зеленовского района ЗКО Бауыржан МЕНДАЛИЕВ житель поселка Новенький Зеленовского района ЗКО Вячеслав БУДАНЧИКОВ житель поселка Новенький Зеленовского района ЗКО Вячеслав БУДАНЧИКОВ Директор школы п. Новенький Джамиля МУКАНОВА Директор школы п. Новенький Джамиля МУКАНОВА   zhiteli5 zhiteli8 zhiteli2 zhiteli7 zhiteli9 zhiteli10 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  