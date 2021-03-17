Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию «Алтын адам» (фото)

Уникальный археологический экспонат был обнаружен в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района в 2019 году. В областном историко-краеведческом музее состоялась презентация научной реконструкции «Алтын адам». В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев, известные археологи, историки, представители интеллигенции, общественных организаций. Как стало известно, сотрудниками института археологии им. А. Х. Маргулана проводятся масштабные археологические и этнографические исследования на территории региона.