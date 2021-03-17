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Социум

Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию «Алтын адам» (фото)

Уникальный археологический экспонат был обнаружен в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района в 2019 году. В областном историко-краеведческом музее состоялась презентация научной реконструкции «Алтын адам». В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев, известные археологи, историки, представители интеллигенции, общественных организаций. Как стало известно, сотрудниками института археологии им. А. Х. Маргулана проводятся масштабные археологические и этнографические исследования на территории региона.
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Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию «Алтын адам» (фото)
Уникальный археологический экспонат был обнаружен в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района в 2019 году.
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
В областном историко-краеведческом музее состоялась презентация научной реконструкции «Алтын адам». В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев, известные археологи, историки, представители интеллигенции, общественных организаций. Как стало известно, сотрудниками института археологии им. А. Х. Маргулана проводятся масштабные археологические и этнографические исследования на территории региона. В 2019 году в элитном кургане могильника Таскопа I Темирского района был обнаружен уникальный археологический экспонат «Алтын адам», относящийся к V веку до н. э. Работа по консервации и научной реставрации найденных археологических материалов завершена: проведена первичная очистка, консервация экспонатов, а также полная реконструкция погребенного вождя, сделаны копии лука и футляра, стрелы, 2 ремней, камчи и других предметов. Одежда сарматского вождя была сшита заново. Копии всех изделий изготовлены из серебра с позолотой. Стоит отметить, что в регионе проведены исследовательские работы по комплексному изучению историко-культурных памятников Донызтау-Устюртского региона, петроглифов пещеры «Тулеубулак» Мугалжарского района и ее историко-культурной зоны, комплексов могильников Ойсылкара и Монголсай Хромтауского района, места городища-крепости «Жезды» на территории Донызтау.
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Одежду сарматского вождя сшили заново: в Актобе представили реконструкцию &quot;Алтын адам&quot; (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области
Актобе

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