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Социум

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух авто в ЗКО

ДТП произошло 24 октября около 19.00 в Акбулакском сельском округе Бурлинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись две машины - ВАЗ-2014 и ВАЗ-2107. – Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Аксай-Жымпиты, где лоб в лоб столкнулись две машины. В результате аварии один человек погиб. В данный момент назначена экспертиза, - сообщили в ведомстве. Чтобы извлечь людей из искореженных авто, потребовалась помощь спасателей. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля
Арайлым Усербаева
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух авто в ЗКО
ДТП произошло 24 октября около 19.00 в Акбулакском сельском округе Бурлинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись две машины - ВАЗ-2014 и ВАЗ-2107. – Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Аксай-Жымпиты, где лоб в лоб столкнулись две машины. В результате аварии один человек погиб. В данный момент назначена экспертиза, - сообщили в ведомстве. Чтобы извлечь людей из искореженных авто, потребовалась помощь спасателей. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт спасателей поступил в 18.58. – Спасатели извлекли из салона ВАЗ-2114 труп 26-летнего мужчины, еще двое пострадавших, которые находились в автомашине ВАЗ-2107, госпитализированы в Бурлинскую центральную районную больницу. На месте работали три спасателя и одна единица техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали 59-летний, 33-летний и 23-летние мужчины. – У всех пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. 26-летний мужчина скончался от травм, не совместимых с жизнью, на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
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