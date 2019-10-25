Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух авто в ЗКО

ДТП произошло 24 октября около 19.00 в Акбулакском сельском округе Бурлинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись две машины - ВАЗ-2014 и ВАЗ-2107. – Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Аксай-Жымпиты, где лоб в лоб столкнулись две машины. В результате аварии один человек погиб. В данный момент назначена экспертиза, - сообщили в ведомстве. Чтобы извлечь людей из искореженных авто, потребовалась помощь спасателей. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля