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Социум

Один из водителей смертельного ДТП с автобусами в Алматы потерял память

Врачи четвёртой городской клинической больницы рассказали о состоянии шести поступивших с места ДТП пациентов. Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделение нейрохирургии поступили четверо пострадавших, один из них водитель. Заведующий отделением Нуржан Ажибеков сообщил, что двое мужчин и двое женщин, поступившие к нему с места ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Он ответил на вопрос журналистов, правда ли, что водитель потерял память (в автопарке City Bus сказали, что водитель маршрута №98 ничего не помнит. Но врач не сказал, о каком из двух водителей идёт речь). - У некоторых пациентов е
Дана Рахметова
Один из водителей смертельного ДТП с автобусами в Алматы потерял память
Врачи четвёртой городской клинической больницы рассказали о состоянии шести поступивших с места ДТП пациентов.
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48 младенцев скончались в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделение нейрохирургии поступили четверо пострадавших, один из них водитель. Заведующий отделением Нуржан Ажибеков сообщил, что двое мужчин и двое женщин, поступившие к нему с места ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Он ответил на вопрос журналистов, правда ли, что водитель потерял память (в автопарке City Bus сказали, что водитель маршрута №98 ничего не помнит. Но врач не сказал, о каком из двух водителей идёт речь). - У некоторых пациентов есть ретроградная амнезия (нарушение памяти о событиях, предшествовавших травме - прим. автора), то есть потеря памяти. В том числе у водителя. У меня один из водителей лежит, с черепно-мозговой травмой. Его состояние стабильное сейчас, но момент травмы не помнит пока, - ответил Ажибеков. Ещё двое пострадавших, женщина и мужчина, находятся в отделении политравмы.
- Состояние обоих стабильное, угрозы для жизни нет. У них черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, у пациентки травма опорно-двигательного аппарата, состояние стабильное. Операции им после стабилизации состояния будут проведены. Они ходят по палате, сами передвигаются, - рассказал заведующий отделением Даурен Тусупов
О состоянии водителя врач говорить отказался, так как идёт следствие. Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Среди пострадавших есть ребёнок 2013 года рождения. В полиции сообщили, что один из водителей выехал на запрещающий сигнал светофора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы автобус

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