Один из водителей смертельного ДТП с автобусами в Алматы потерял память

Врачи четвёртой городской клинической больницы рассказали о состоянии шести поступивших с места ДТП пациентов. Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделение нейрохирургии поступили четверо пострадавших, один из них водитель. Заведующий отделением Нуржан Ажибеков сообщил, что двое мужчин и двое женщин, поступившие к нему с места ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Он ответил на вопрос журналистов, правда ли, что водитель потерял память (в автопарке City Bus сказали, что водитель маршрута №98 ничего не помнит. Но врач не сказал, о каком из двух водителей идёт речь). - У некоторых пациентов е