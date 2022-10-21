Один погиб, двое ранены: перестрелка произошла в Атырау

Пострадавшие находятся в больнице, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 21 октября около 4:00. В «102» поступило сообщение о том, что в областную больницу доставили труп 21-летнего мужчины с огнестрельным ранением в грудь. Также в медучреждение привезли двоих молодых людей 17 и 18 лет с огнестрельными ранениями. – Они находятся в областной больнице. Конфликт между группой парней произошел в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». Иная информация разгл