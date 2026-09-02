Один сервис вместо десятков обращений: Bereke Bank участвует в проекте finkelisim.kz

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро разработали единую цифровую платформу finkelisim.kz для урегулирования задолженности по кредитам. Платформа работает с 1 июля 2026 года на базе банковского и микрофинансового омбудсманов по принципу «единого окна» в порядке медиации.



Bereke Bank участвует в проекте с момента его запуска и является одним из банков, задействованных в механизме коллективного урегулирования задолженности. Участие в проекте соответствует подходу банка к ответственному финансированию и развитию удобных и доступных клиентских сервисов.

Для кого предназначена платформа?

Сервис предназначен для граждан с просроченной задолженностью по потребительским беззалоговым кредитам одновременно перед несколькими кредиторами — банками, МФО или коллекторскими агентствами.

Вместо отдельных обращений к каждому кредитору заемщик подает одно заявление на finkelisim.kz. Платформа автоматически собирает сведения о задолженности, а обращение рассматривают все кредиторы, перед которыми у заемщика есть обязательства.



По итогам рассмотрения и согласования условий заемщику может быть предложен единый график погашения задолженности сроком до 5 лет, а для социально уязвимых категорий граждан и получателей адресной социальной помощи — до 7 лет.

Участие заемщика в процедуре бесплатно, за исключением услуг медиатора. До 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора покрываются за счет банковского и микрофинансового омбудсманов.

Кто может воспользоваться сервисом?

Заявление может подать заемщик, который имеет просрочку 90 и более календарных дней перед двумя и более кредиторами; совокупную задолженность от 150 до 1 600 МРП — от 648 750 до 6 920 000 тенге в 2026 году; не имеет судебных актов о взыскании, исполнительных надписей нотариуса и иных мер принудительного взыскания.

В процедуру не включаются ипотечные и автокредиты, займы и микрокредиты для предпринимательской деятельности, кредиты, оформленные мошенническим путем, а также отдельные категории задолженности, по которым уже действуют предусмотренные законодательством специальные процедуры урегулирования, отсрочки или банкротства.



Как проходит урегулирование?

Заемщик регистрируется на finkelisim.kz, проходит биометрическую идентификацию и подает заявление. Платформа по данным кредитных бюро проверяет соответствие установленным условиям и формирует список кредитов, которые могут быть включены в процедуру.



Кредиторы проверяют сведения и подтверждают размер задолженности. Затем заемщику направляются для подписания протокол с решением омбудсмана, единый график погашения, договор с медиатором и медиативные соглашения с каждым кредитором. Подписать документы необходимо в течение 72 часов.

«Для нас важно, чтобы клиент, столкнувшийся с финансовыми трудностями, видел понятный путь к урегулированию ситуации. Единая платформа делает взаимодействие с несколькими кредиторами более прозрачным и последовательным и позволяет совместно искать решение с учетом реальной ситуации заемщика. Участие Bereke Bank в проекте продолжает наш подход к ответственному финансированию и построению долгосрочных отношений с клиентами», — отметили в АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).



После подписания документов кредиторы приостанавливают взыскание задолженности по кредитам, включенным в процедуру. Заемщик вносит платежи по единому графику, а платформа распределяет средства между кредиторами пропорционально размеру задолженности.



Если заемщик не выполняет условия соглашений, по истечении 40 дней просрочки кредитор вправе взыскать задолженность в установленном законодательством порядке. Повторное участие в процедуре коллективного урегулирования не допускается.



Как формируется единый график?

Для заемщиков на общих условиях при совокупной задолженности до 1 млн тенге максимальный ежемесячный платеж составляет 84 тыс. тенге сроком на 12 месяцев, а при задолженности от 5 до 7 млн тенге — 117 тыс. тенге сроком на 60 месяцев.

Как формируется единый график?

Для заемщиков на общих условиях единый график формируется исходя из совокупной суммы задолженности по обязательствам в банках и микрофинансовых организациях. Срок рассрочки зависит от размера задолженности и категории заемщика и может составлять до 60 или 84 месяцев.

• Для лиц с инвалидностью I и II групп максимальный срок рассрочки составляет до 84 месяцев. Конкретный срок определяется с учетом совокупного остатка задолженности по всем обязательствам заемщика в банках и микрофинансовых организациях. Максимальный ежемесячный платеж не превышает 84 000 тенге.

• Для других категорий социально уязвимых слоев населения максимальный срок рассрочки составляет до 60 месяцев, а максимальный ежемесячный платеж не превышает 117 000 тенге.

Лицензия № 1.1.199 от 27.02.2025 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка