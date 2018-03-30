Одинокие пенсионеры просят уральцев помочь им с ремонтом квартиры

У супружеской пары Тяпаевых в городе нет близких родственников, а пенсии хватает лишь на еду и дорогостоящие лекарства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две недели назад, в редакцию "МГ" обратились пенсионеры, которые рассказали, что очень сильно замерзают в своей квартире по улице Жексенбаева, 78. Супруги спят в валенках, чтобы не отморозить ноги. Как выяснилось позже, проблема в плохом ремонте. Сделать его самостоятельно они не в силах, так как все деньги уходят на еду и лекарства. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, они просят людей, чтобы те помогли им с ремонтом. - Из своей кв