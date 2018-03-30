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Происшествия Социум

Одинокие пенсионеры просят уральцев помочь им с ремонтом квартиры

У супружеской пары Тяпаевых в городе нет близких родственников, а пенсии хватает лишь на еду и дорогостоящие лекарства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две недели назад, в редакцию "МГ" обратились пенсионеры, которые рассказали, что очень сильно замерзают в своей квартире по улице Жексенбаева, 78. Супруги спят в валенках, чтобы не отморозить ноги. Как выяснилось позже, проблема в плохом ремонте. Сделать его самостоятельно они не в силах, так как все деньги уходят на еду и лекарства. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, они просят людей, чтобы те помогли им с ремонтом. - Из своей кв
Кристина Кобина
Одинокие пенсионеры просят уральцев помочь им с ремонтом квартиры
У супружеской пары Тяпаевых в городе нет близких родственников, а пенсии хватает лишь на еду и дорогостоящие лекарства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Две недели назад, в редакцию "МГ" обратились пенсионеры, которые рассказали, что очень сильно замерзают в своей квартире по улице Жексенбаева, 78. Супруги спят в валенках, чтобы не отморозить ноги. Как выяснилось позже, проблема в плохом ремонте. Сделать его самостоятельно они не в силах, так как все деньги уходят на еду и лекарства. По словам 87-летнего Рашида ТЯПАЕВА, они просят людей, чтобы те помогли им с ремонтом. - Из своей квартиры мы выходим крайне редко только в больницу, аптеку и магазин. Но этой зимой нам пришлось нелегко. Мы очень сильно мерзли в своей квартире и часто простывали. Жена моя на инвалидности. Вот хотели бы попросить жителей Уральска помочь нам с ремонтом. Нам  бы только заменить батареи и закрыть щели в квартире, - пояснил Рашид ТЯПАЕВ. Стоит отметить, что пенсионеры не в состоянии осуществлять сбор денег. Провести ремонт в квартире и собрать деньги вызвались волонтеры. Желающие помочь могут перечислить деньги, либо привезти стройматериалы. Связаться с семьей ТЯПАЕВЫХ можно по телефону 50-73-38, либо обратиться по адресу: ул.  Жексенбаева 78, квартира 105. Деньги можно перевести на счет карты Каспий Голд 5169 4931 3873 9795 ИИН: 970501450651. Карты Народного банка 4402 5735 6155 1187 ИИН:390 608 300 460 Карта Сбербанка 4263 4472 8467 7603.
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