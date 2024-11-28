«ОДКБ изучит применение Россией «Орешника» — Тасмагамбетов

В интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов рассказал о саммите ОДКБ в Астане, важнейших вопросах повестки, а также поделился мнением о будущем сотрудничестве с США.

В интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов рассказал о саммите ОДКБ в Астане, важнейших вопросах повестки, а также поделился мнением о будущем сотрудничестве с США.

Глава ОДКБ отметил, что в фокусе обсуждения будут как итоги совместной работы организации, так и направления для дальнейшего сотрудничества. Среди важнейших документов, которые планируется принять, выделяется проект целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. Как известно, на территории Афганистана сохраняются источники серьёзных вызовов и угроз коллективной безопасности.

Одной из ключевых тем, которую генеральный секретарь ОДКБ затронул в интервью, стало обсуждение нового российского ракетного комплекса «Орешник», который недавно привлек внимание международного сообщества.

- В ОДКБ изучают опыт применения, испытания и перспективы развития всех современных вооружений, - сообщил Тасмагамбетов, подчеркнув, что это является неотъемлемой частью работы организации.

Он также отметил, что ситуация, в которой Россия вынуждена была провести испытания новой ракетной системы, является важным моментом для анализа международной безопасности. ОДКБ внимательно следит за развитием таких технологий, чтобы лучше понять возможные последствия их применения и адаптировать свою стратегию защиты.

- Мы вместе анализируем международную ситуацию и возможные сценарии развития этой ситуации, - добавил он.

Один из важных вопросов, затронутых в интервью, касался замороженных на данный момент контактов ОДКБ с Западом, в частности с США. В условиях глобальной напряженности и политической неопределенности, возникшей после последних выборов в США, вопрос о возможности возобновления диалога с Вашингтоном остается актуальным.

Генсек ОДКБ отметил, что организация всегда поддерживала честный международный диалог и равноправное сотрудничество между государствами.

- Когда политики, государственные деятели выступают за честный международный диалог, равноправное сотрудничество — это можно только приветствовать. Какую конкретно позицию займет будущая американская администрация — мы с вами увидим.

Тасмагамбетов пояснил, что по своей инициативе ОДКБ контактов не разрывала.