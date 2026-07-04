Одна галочка в eGov, запретит мошенникам брать на вас кредиты

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило, какие правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя от кредитного мошенничества.

Как не дать мошенникам повесить на себя чужой кредит: 6 простых правил

1. Включите самозапрет на кредиты. Самый надежный способ - услуга "Стоп кредит". Подключить её можно за пару минут на портале eGov.kz, в приложении eGov mobile или на сайтах кредитных бюро. После этого ни один банк или МФО не выдаст на ваше имя заём.

2. Никому не говорите коды из СМС. Ваши пароли, ПИН-коды и одноразовые СМС-коды - это ключ к вашим деньгам. Никогда и никому их не называйте. Даже если звонящий уверенно представляется "начальником службы безопасности банка", "полицейским" или "сотрудником КНБ". Настоящие сотрудники такие данные никогда не спрашивают.

3. Удалите приложения для "удаленного доступа". Если незнакомцы по телефону просят вас установить на мобильный программы - кладите трубку. С их помощью мошенники могут залезть в ваш мобильный банкинг и перевести все деньги.

4. Не кликайте по подозрительным ссылкам. Вам пришло заманчивое СМС о выигрыше? Или пугающее сообщение в мессенджере о блокировке счета? Не переходите по ссылкам внутри таких сообщений - так можно поймать вирус или попасть на фишинговый (фальшивый) сайт.

5. Настройте двойную защиту (двухфакторку). Включите в настройках онлайн-банкинга и соцсетей двухфакторную аутентификацию. Тогда для входа в приложение одного пароля будет мало - система всегда будет запрашивать дополнительное подтверждение (например, СМС-код или отпечаток пальца).

6. Поглядывайте в свою кредитную историю. Заведите привычку периодически проверять свой отчет в кредитном бюро. Так вы сразу заметите, если кто-то втихаря попытается оформить на вас микрозайм.