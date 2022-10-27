Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Одну из улиц Атырау закрыли на реконструкцию

Участок улицы Сырыма Датова закрыли с 27 октября. Изображение с сайта Pixabay В акимате Атырау сообщили, что для благоустройства улицы Сырым Датова перекрыли её участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Куттыгай батыра. Движение закрыто с 27 октября. Власти принесли свои извинения жителям за временные неудобства. Центральному маршруту вернули прежнюю схему движения в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Одну из улиц Атырау закрыли на реконструкцию
Участок улицы Сырыма Датова закрыли с 27 октября.
Ребёнок погиб в картинг-центре под Алматы: автодром временно закрыт
Ребёнок погиб в картинг-центре под Алматы: автодром временно закрыт
Изображение с сайта Pixabay В акимате Атырау сообщили, что для благоустройства улицы Сырым Датова перекрыли её участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Куттыгай батыра. Движение закрыто с 27 октября. Власти принесли свои извинения жителям за временные неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article