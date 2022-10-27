Одну из улиц Атырау закрыли на реконструкцию

Участок улицы Сырыма Датова закрыли с 27 октября. Изображение с сайта Pixabay В акимате Атырау сообщили, что для благоустройства улицы Сырым Датова перекрыли её участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Куттыгай батыра. Движение закрыто с 27 октября. Власти принесли свои извинения жителям за временные неудобства. Центральному маршруту вернули прежнюю схему движения в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.